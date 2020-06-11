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سياسة

شركة أمريكية: علاج لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام خلال 3 أشهر

شركة أمريكية: علاج لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام بحلول سبتمبر
شركة أمريكية: علاج لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام بحلول سبتمبر
11/6/2020

وأوضح الرئيس العلمي للشركة الأمريكية لرويترز الأربعاء أن العقار المخصص لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزا، إذا مضي كل شيء بشكل جيد فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.
وقال سكوفرونسكي في مقابلة إن شركة ليلي تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة للمرض الذي يسببه فيروس كورونا.
واشار إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع، في وقت بدأت الشركة بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

أدوية التكنولوجيا الحيوية 

هذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ وتستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد وحالات أخرى كثيرة.
وفي حالة تطوير عقار يعتمد على الأجسام المضادة الأحادية المنشأ لعلاج كوفيد-19، فإنه سيكون على الأرجح أكثر فاعلية من العقاقير الجارية تجريبها حاليا في علاج المرض.
وقال سكوفرونسكي إن هذه العلاجات، التي قد تستخدم أيضا للوقاية من الإصابة بالمرض، قد تتفوق على لقاح للاستخدام الواسع كعلاج لكوفيد-19 إذا أثبتت فاعلية.
ومن غير المرجح أن تكون لقاحات فيروس كورونا، التي يجري تطويرها واختبارها بسرعة غير مسبوقة، متاحة قبل نهاية العام في أفضل الأحوال.

المصدر : رويترز
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