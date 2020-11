شركة أمريكية: علاج لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام خلال 3 أشهر

وأوضح الرئيس العلمي للشركة الأمريكية لرويترز الأربعاء أن العقار المخصص لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزا، إذا مضي كل شيء بشكل جيد فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.

وقال سكوفرونسكي في مقابلة إن شركة ليلي تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة للمرض الذي يسببه فيروس كورونا.

واشار إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع، في وقت بدأت الشركة بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

