شركة أمريكية: علاج لفيروس كورونا قد يكون جاهزا للاستخدام خلال 3 أشهر

وأوضح الرئيس العلمي للشركة الأمريكية لرويترز الأربعاء أن العقار المخصص لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزا، إذا مضي كل شيء بشكل جيد فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.

وقال سكوفرونسكي في مقابلة إن شركة ليلي تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة للمرض الذي يسببه فيروس كورونا.

واشار إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع، في وقت بدأت الشركة بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

“This crisis is unique in that it has demanded, first and foremost, decisive leadership.” Read more from Eli Lilly and Company’s Daniel M. Skovronsky in our @wsj Q&A. https://t.co/zZyciO0k2V — Deloitte Health Care (@DeloitteHealth) June 8, 2020

أدوية التكنولوجيا الحيوية

هذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ وتستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد وحالات أخرى كثيرة.

وفي حالة تطوير عقار يعتمد على الأجسام المضادة الأحادية المنشأ لعلاج كوفيد-19، فإنه سيكون على الأرجح أكثر فاعلية من العقاقير الجارية تجريبها حاليا في علاج المرض.

وقال سكوفرونسكي إن هذه العلاجات، التي قد تستخدم أيضا للوقاية من الإصابة بالمرض، قد تتفوق على لقاح للاستخدام الواسع كعلاج لكوفيد-19 إذا أثبتت فاعلية.

ومن غير المرجح أن تكون لقاحات فيروس كورونا، التي يجري تطويرها واختبارها بسرعة غير مسبوقة، متاحة قبل نهاية العام في أفضل الأحوال.