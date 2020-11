رئيس رابطة الشرطة في نيويورك: توقفوا عن معاملتنا كالحيوانات والبلطجية (فيديو)

جاء ذلك على وقع الاحتجاجات التي عمت المدن الأمريكية تنديدًا بمقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد الشرطة.

وهاجم رئيس رابطة شرطة نيويورك، مايك أوميرا، وسائل الإعلام ومنظمات دعم مناهضي الشرطة، قائلًا "الإعلام والمُشرعون يلوموننا ويتهموننا بالعار ،لكوننا مرتبطين بشخص لطخ سمعتنا في مينيابوليس؛ لكن هذه الشارة ما زالت لامعة".

WATCH 🚨 New York police boss Mike O'Meara went off on the media today: "Stop treating us like animals and thugs and start treating us with some respect … Our legislators abandoned us. The press is vilifying us. It's disgusting." pic.twitter.com/CXOPARKff7 — August Takala (@AugustTakala) June 9, 2020

وأضاف "الأمهات في مجتمع السود يقلن إنهن يبقين قلقات على أبنائهن حتى عودتهم من المدارس، دون تعرضهم لإطلاق نار من الشرطة؛ ما هذا العالم الذي نعيشه؛ هذا لا يحدث؛ أنا لست ديريك شافون ولا نحن كلنا؛ لقد قام بقتل أحدهم لكننا لم نفعل."

وتابع أوميرا "توقفوا عن معاملتنا كالحيوانات والبلطجية، وابدأوا في معاملتنا بشيء من الاحترام".

كما علق رئيس اتحاد روابط الشرطة بنيويورك، بات لينش، مهاجمًا السياسيين ووسائل الإعلام قائلًا "إن السياسيين يريدون منا أن نبتعد عن مجتمعاتنا وأن نتركها".

Pat Lynch: Never apologize for being a police officer pic.twitter.com/NADCLyRjg5 — NYC PBA (@NYCPBA) June 9, 2020

Pat Lynch on the effect of the anti-police movement: Our politicians want us to walk away from our communities and abandon you. pic.twitter.com/aGSDtgh4CL — NYC PBA (@NYCPBA) June 9, 2020

كما وجه كلامه إلى الحاضرين من قوات الشرطة وأعضاء الاتحادات، بالقول "لا تعتذروا عن كونكم ضباط شرطة".

من جهة أخرى قام أحد الناشطين بإعادة كلمات "أوميرا" مع ردود أفعال الشرطة ضد المتظاهرين واعتداءاتهم عليهم خلال موجة الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد، وحقق المقطع أكثر من 15 مليون مشاهدة توثيقًا للاعتداءات.

it's still got a shine on it pic.twitter.com/CKLxDg8svq — Timothy Burke (@bubbaprog) June 9, 2020

وفي سياق الغضب المتأجج على مقتل فلويد، تداول ناشطون مقاطع مُصورة لاقتحام متظاهرين مجلس مدينة "سياتل" الأمريكية صباح الأربعاء، وسط هتافات ضد عمدة المدينة والمُطالبة باستقالته؛ كما طالبوا بحل جهاز الشرطة في المدينة بعد الاعتداءات المُتكررة عليهم.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لعمدة المدينة وضد أجهزة الشرطة هناك، ومطالبة بالعدالة في قضية فلويد؛ كما رددوا هتافات مثل "لا عدالة.. لا سلام" و "العدالة لجورج فلويد" و"حياة السود مهمة" وغيرها من الهتافات.

Chanting for the removal of Mayor Durkan inside City Hall as they head up the steps toward the council chamber. #seattleprotest pic.twitter.com/bMefNxryjB — Jake Goldstein-Street (@GoldsteinStreet) June 10, 2020

وكان جورج فلويد (46 عامًا) -الذي ينحدر من مدينة هيوستن وكان يعمل حارسا في ناد ليلي -وكان أعزلا، عندما احتجزته الشرطة أمام متجر بمدينة مينيابوليس، قبل نحو أسبوعين، بعدما تلقت بلاغا عن شرائه سجائر بورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارًا.

ووقع المشهد الصادم من الشرطي الأبيض تجاه فلويد عندما جثم على عنقه منهيًا حياته رغم استغاثة الأخير، لتنفجر على إثر ذلك موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

Councilmember Sawant has a key to City Hall, allowing protesters to enter and chant for the mayor’s removal. #seattleprotest pic.twitter.com/EyC7GdT4Xh — Jake Goldstein-Street (@GoldsteinStreet) June 10, 2020

Several protests over the last week have landed at the steps of City Hall and some protesters have entered for meetings with the mayor, but I think this is the first time this big of a group has been in here for #seattleprotest against police brutality. pic.twitter.com/MysNyMpQd9 — Jake Goldstein-Street (@GoldsteinStreet) June 10, 2020