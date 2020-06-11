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سياسة

حرق معتقلين ودفن أحياء.. حكومة الوفاق توثق جرائم لقوات حفتر

مقبرة جماعية في مدينة ترهونة
مقبرة جماعية في مدينة ترهونة
11/6/2020

وقال باشاغا في بيان "اكتشفنا العديد من الجرائم البشعة التي اقترفتها المليشيات التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وأجهزتنا الآن تقوم بتوثيقها".

وأوضح "وجدنا حاوية أُحرِق جميع من فيها من معتقلين، كما عثرنا على عدد من المقابر الجماعية لضحايا أثبتت تقاريرنا المبدئية أن العشرات منهم قد دفنوا أحياء".

ودعا باشاغا إلى محاسبة قوات حفتر على جرائمها، وتقديم القادة السياسيين والعسكريين الذين وفروا لهذه القوات غطاء إلى العدالة.

كما تعهد بعدم السماح لمن سماهم "ضعاف النفوس" بـ"القفز على تضحيات أبطال قوات حكومة الوفاق الوطني وتشويهها".
وقال "ضبطنا مسروقات عديدة، وقبضنا على عشرات المفسدين الذين استغلوا الوضع الهش للقيام بجرائمهم".

وشدد على أن "‏الليبيين لن يقبلوا بأن يكون حفتر شريكًا في أي مستقبل للبلاد، وعلى كل من يحاول الوصول إلى تسوية أن يعي ذلك، وأن يتوقف عن التستر على جرائمه"، حسب البيان.

وأخيرا، حققت قوات الوفاق انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات حكومة الوفاق بدء عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، وفي مقدمتها سرت والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تنازع قوات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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