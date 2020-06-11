حرق معتقلين ودفن أحياء.. حكومة الوفاق توثق جرائم لقوات حفتر

وقال باشاغا في بيان "اكتشفنا العديد من الجرائم البشعة التي اقترفتها المليشيات التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس)، وأجهزتنا الآن تقوم بتوثيقها".

وأوضح "وجدنا حاوية أُحرِق جميع من فيها من معتقلين، كما عثرنا على عدد من المقابر الجماعية لضحايا أثبتت تقاريرنا المبدئية أن العشرات منهم قد دفنوا أحياء".

#عملية_بركان_الغضب: فيديو يُظهر العثور على حاوية في قصر بن غشير مليئة بالجثث المحروقة في استمرار و تاكيد على وحشية جرائم ميليشيات حفتر الارهابية #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود #ليبيا pic.twitter.com/rd4X3PScYW — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 10, 2020

ودعا باشاغا إلى محاسبة قوات حفتر على جرائمها، وتقديم القادة السياسيين والعسكريين الذين وفروا لهذه القوات غطاء إلى العدالة.

وزير الداخلية – فتحي باشاغا ابناؤكم في وزارة الداخلية من خلال عملية #البلد_الآمن يعملون ليلا ونهارا على تأمين المدن والمناطق المحررة. لن نسمح أبداً لضعاف النفوس بالقفز على تضحيات أبطال جيشنا وتشويههم. pic.twitter.com/7lH3fkhVuU — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 10, 2020

كما تعهد بعدم السماح لمن سماهم "ضعاف النفوس" بـ"القفز على تضحيات أبطال قوات حكومة الوفاق الوطني وتشويهها".

وقال "ضبطنا مسروقات عديدة، وقبضنا على عشرات المفسدين الذين استغلوا الوضع الهش للقيام بجرائمهم".

وشدد على أن "‏الليبيين لن يقبلوا بأن يكون حفتر شريكًا في أي مستقبل للبلاد، وعلى كل من يحاول الوصول إلى تسوية أن يعي ذلك، وأن يتوقف عن التستر على جرائمه"، حسب البيان.

وأخيرا، حققت قوات الوفاق انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

والأسبوع الماضي، أعلنت قوات حكومة الوفاق بدء عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، وفي مقدمتها سرت والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تنازع قوات حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

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