ترمب يبحث مع السيسي مستجدات مفاوضات سد النهضة

جاء ذلك في اتصال هاتفي، حسب بيان للرئاسة المصرية، بعد ساعات من إعلان السودان تمسك مصر بوثيقة رعتها واشنطن في فبراير/شباط الماضي ورفضتها إثيوبيا.

وأشار البيان إلى أن الاتصال تطرق لتطورات الأوضاع في ليبيا، وأوضح أنه تم تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة.

وقال البيت الأبيض إن ترمب تحدث هاتفيا يوم الأربعاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحثا سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد ترمب خلال المحادثة، التزام الولايات المتحدة باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وزراء المياه في السودان، اثيوبيا، ومصر يواصلون اجتماعاتهم حول سد النهضة .. ومصر تتمسك بوثيقة ٢١ فبراير كأساس للتفاوض https://t.co/09trMhr0yK#سونا #السودان pic.twitter.com/ARk6tyGXcW — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) June 10, 2020

اجتماعات الخرطوم

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، قالت وزارة الري السودانية، في بيان، إن مصر تمسكت خلال اجتماع الأربعاء، بوثيقة واشنطن، أساسا للتفاوض الحالي بشأن سد النهضة.

وأوضحت أن الوفد الإثيوبي وعد بتقديم مقترح متكامل- لم يوضحه للاجتماع.

وفي فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على وثيقة ملء سد النهضة وتشغيله برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، باعتباره اتفاقا عادلا، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الري المصرية، أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات السد الذي بدأ يوم الثلاثاء، لم يكن إيجابيا ولم يصل إلى نتائج.

وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام- من 9 إلى13 يونيو/حزيران، الجاري، حسب بيان للوزارة.

وتتخوف مصر من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

استئناف المفاوضات

من ناحية أخرى قال بيان لوزارة الري السودانية "تواصلت بعد ظهر اليوم الأربعاء اجتماعات وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إسفيرياً للتوصل لحل نهائي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة وعلى ضوء مبادئ المعاهدات والقوانين الدولية".

واستمع الاجتماع وفقا لبيان الوزارة لوجهات نظر الدول الثلاث حيث تمسك الجانب المصري بوثيقة 21 فبراير/ شباط أساسا للتفاوض، بينما وعد الوفد الاثيوبي بتقديم مقترح متكامل للاجتماع وأعاد السودان تأكيد موقفه المقدم في وثيقة الحل الوسط التي تقدم بها في اجتماع الثلاثاء 9 يونيو 2020.

وختم بيان الوزارة، أن الدول الثلاث ستستأنف اجتماعاتها اليوم الخميس لمواصلة المفاوضات و العمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا المعلقة.