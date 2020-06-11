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سياسة|الولايات المتحدة

بقيادة ناشط من السكان الأصليين.. محتجون يسقطون تمثالا لكريستوفر كولومبوس بمينيسوتا (فيديو)

11/6/2020

وأسقط المحتجون يقودهم أحد النشطاء الأمريكيين من السكان الأصليين في ولاية مينيسوتا التمثال المصنوع من البرونز الذي يبلغ طوله عشرة أقدام من على قاعدته المصنوعة من الغرانيت.
وقال الناشط مايك فورسيا "إنه الشيء الصواب الذي يجب فعله وإنه الوقت المناسب لعمل ذلك" في إشارة إلى الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أسبوعين على وفاة جورج فلويد يوم 25 مايو أيار إثر تعامل الشرطة العنيف معه.
ويعترض النشطاء من الأمريكيين الأصليين منذ فترة طويلة على تكريم كولومبوس، قائلين إن حملاته في الأمريكتين أدت إلى الاستعمار والإبادة التي تعرض لها أسلافهم.
وتجاور مدينة سانت بول مدينة منيابوليس ويشار إلى المدينتين عادة باسم التوأم.
وقال فورسيا إن جنديا من ولاية مينيسوتا أبلغه بأن ينتظر القبض عليه في الأيام المقبلة واتهامه بارتكاب تدمير جنائي، في وقت قام عاملون من المدينة بإزالة التمثال الذي كان محطما عند قاعدته.

شعارات على تمثال تم تخريبه لكريستوفر كولومبوس في فلوريدا-10 يونيو
تماثيل كريستوفر كولومبوس 

من ناحية أخرى قام متظاهرون ليل الثلاثاء بإسقاط نصب لكولومبوس في حديقة بيرد في ريتشموند بولاية فرجينيا وإلقائه في بحيرة قبل ساعات من العثور على رأس انتزع من تمثال للمكتشف الإيطالي مكسور في بوسطن أمس الأربعاء.
ويوم الأربعاء، يمكن رؤية موقع صغير فقط ، يفترض أنه تم إرفاق رأس كولومبوس فيه، وهو يبرز مرتفعا من أكتاف التمثال في بوسطن.
وفي ريتشموند ، تم جلب شاحنة سحب لإزالة التمثال المغمور من بحيرة فاونتن، وكان التمثال، الذي تمزق من أساسه في الليلة السابقة، مغطى بطلاء أحمر وأبيض.

تمثال كريستوفر كولومبوس بدون رأس في بوسطن- ماساتشوستس
رموز الأمبريالية

وطالب متظاهرون في بوسطن وريتشموند يوم الثلاثاء بإنهاء عدم المساواة العرقية بعد الوفاة المأساوية لجورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي خنقا على يد شرطي أبيض.
واجتاحت موجة من المظاهرات الولايات المتحدة وأوربا، وقد ركزت بعض الإجراءات المدنية على المعالم التي تمجد الماضي الإمبريالي للدول ، والتي يعتبرها البعض مسيئة في مجتمع اليوم المتعدد الأعراق. 
وقام متظاهرون محتجون بهدم التماثيل المرتبطة بالإمبراطورية وتجارة الرقيق،التي تمجد أشخاصا مرتبطين بمثل هذه الأنشطة.
ولد كولومبوس في جنوة بإيطاليا عام 1451 وفتحت رحلاته عبر المحيط الأطلسي الطريق للاستعمار الأوربي للأمريكتين.
وصل كولومبوس لأول مرة إلى الأمريكتين في يوم 12 أكتوبر 1492.. ويعتبر يوم عطلة فيدرالية في الولايات المتحدة- بمناسبة يوم كولومبوس في الولايات المتحدة.

ضباط دورية ينقلون تمثال كولومبوس-سانت بول/ مينيسوتا
المصدر : رويترز
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