السعودية: "بأي ذنب قتلت".. مقتل طفلة خلال هدم بيت عائلتها

وقُتلت نورة في منزلها الكائن بمحافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير، وتساءل المغردون: "بأي ذنب قتلت"؟

ووجّه أمير منطقة عسير فرع النيابة العامة في المنطقة برصد جميع ملابسات الحادثة، والتحقيق مع جميع الأطراف المعنية والإشعار بنتيجة التحقيقات.

كما وجه النائب العام بالتحقيق في تداعيات وفاة الطفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات، وفق ما بينت صحيفة "سبق" السعودية.

#عاجل.. النائب العام يوجه بالتحقيق في تداعيات وفاة طفلة أثناء تنفيذ إزالة التعديات في إحدى محافظات منطقة #عسير.https://t.co/x7wAAkE5wX pic.twitter.com/lFJFEg7sUK — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 11, 2020

وتداول مغردون عبر "تويتر"، مقطع فيديو وصورًا عبر وسم "تعديات الحرجة تقتل الطفلة نورة"، موضحين أن الطفلة كانت نائمة خلال إزالة منزل عائلتها.

#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره

بأي ذنب قُتلت ؟؟؟

نطالب الجهات المختصة بمحاسبتهم وعلى رأسهم محافظ الحرجة وليكونوا عبرةً لغيرهم ، فهناك طرق ووسائل آمنة وحضارية للإزالة تحفظ بها الأنفس والحقوق . pic.twitter.com/8vOztwjX12 — عبدالله بن ظافر الزهيري (@azsq_1987) June 10, 2020

https://twitter.com/ol___o7/status/1271036846441709574?ref_src=twsrc%5Etfw

﴿بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَت﴾ [التكوير: ٩]

.صار الوضع عنادا فأمروا سائق الشويل بدعس كلشيء أمامه حسبهم الله .

نورة رحمك الله ياطيرة من طيور الجنة#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره pic.twitter.com/DVC76QxSgO — ﮼🕊 (@inoocoo) June 10, 2020

https://twitter.com/8y3_v/status/1270814552318451716?ref_src=twsrc%5Etfw

#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره مقتل وهدم ودهس طفله على قيد الحياة💔 في محافظة الحرجه بأمر من المحافظ والتعديات بإي ذنب ذهب هذه البنت ضحية غلطه لن تغفر حسبكِ الله نوره ي كثر التعديات الحرجة ما لقيتوا الا ع راس الطفلة لن تغفر جريمتكم وراح تتحاسبون باذن الله — راجح الألمعي (@rajh70) June 10, 2020

#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره بالله طفله تسحق عظامها تحت كفر ضخم ووزنها تقريبا ٣٥ كيلو بالله بشاعه الموقف وعدم اهتمام علما ان الازاله بوضح النهار مايشوفون هم ما عندهم ولا واحد في المئه اهتمام وش بيخسر لو راح واحد يفتش المكان قبل الإزاله نوره جعلك الله طير من طيور الجنه..🥺💔 pic.twitter.com/ysFpFP5Kru — NO NAME (@ayedh_alhajeri) June 10, 2020

https://twitter.com/CgbZ0qeX8MLE6mC/status/1270830096480374784?ref_src=twsrc%5Etfw

#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره

صار عندنا جريمة قتل وسحل لطفلة عمرها سنتين معقول ماتدرين @SpokespersonHRC pic.twitter.com/jN1oceRyN3 — زمهرة (ويقولون لي مشبب ) (@zamhh20) June 11, 2020

هنا تم دهس طفلة بريئة لأن اهلها بنو هذه الاعشاش في مكان غلط بحسب قول المسؤلين والأبشع ان المعلقين فالتاق يحملون الطفلة وأهلها المسؤلية ..

الأنسانية صايرة معدومة🥺💔 https://t.co/jAJMquKrv2 #تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نورة — ♍️👸🏻ملكة (@bodour_alyami) June 10, 2020

من يقتل أطفال #اليمن بدم بارد لن يرحم أطفال بلاده إذا كان وراء ذلك جني مزيد من الأموال. #MBS #تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره https://t.co/bteb3pE1iu — Yahya Alhadid (@YahyaAlhadid) June 10, 2020

والد الطفلة يشرح المعاناة التي يمر بها هؤلاء البسطاء في الوطن من لايملكون العمل ولا يعرفون "الواسطة" ينجي مساكنهم وأبنائهم من الموت…

وحتى دمروا أبسط ما يملكون .#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره pic.twitter.com/0wFARvDjFO — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) June 10, 2020

وأرسل نشطاء رسائل عدة، منها رسائل للشعب، إذ قال الناشط الحقوقي أنس الغامدي: "لو كنت تريد حقك فأنت مجرم في نظر الحكومة"، وتابع برسالة لموظفي العسكر والبلدية، قائلًا: "أنتم مجرمون وما فعلتموه إجرام وسوف تحاسبون عليه".

قتل نوره و قتل عبدالرحيم….

ولو قتل نص الشعب بنسمع نفس الأعذار ….

ثلاث رسائل مهمة… أهم شي الرسالة الثالثة.#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره pic.twitter.com/aiETdAJTSd — AnasAlghamdi أنس الغامدي (@AnasAlg32779382) June 11, 2020

رحم الله الطفلة وربط على قلب أهلها وذويها، هل من الممكن أن نجد شرحا مفصلا للحادثة ؟ #تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نوره — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) June 10, 2020

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1271009775296352256?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/SosoAlwlha4/status/1270811531605835781?ref_src=twsrc%5Etfw

الصورة مؤلمة حسبكم الله!#تعديات_الحرجه_تقتل_الطفله_نورة

إزالات للإحياء في الحرجة وقبله في الطايف ومكة والقطيف وغيرها، ويسمونه تعدي!

والتعدي الحقيقي هو قصور #مبس التي بناها في #نيوم وأخرج أهلها بالقوة، ويسمي قصوره "مشروع وطني"!

إجرام وطني وتلاعب بالمسميات واستهتار بأرواح الناس! pic.twitter.com/bshBfS7Vn5 — Yahya Assiri يحيى عسيري #NAAS (@abo1fares) June 10, 2020

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