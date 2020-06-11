الحكم على منفذ هجوم "مسجد أوسلو" بأطول مدة سجن في النرويج (فيديو)

وحكم القضاء النرويجي على اليميني المتطرف فيليب مانسهاوس، الذي حاول العام الماضي "قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين" في مسجد قرب أوسلو بعد أن قتل أخته غير الشقيقة من أصل آسيوي.

ويحاكم مانسهاوس الذي يقول إنه ينتمي للحركة النازية الجديدة، بتهمة "القتل" و"العمل الإرهابي".

وأطلق مانسهاوس النار في 10 أغسطس/آب العام الماضي في مركز النور الإسلامي في بيروم، مرتديا سترة واقية من الرصاص وخوذة مزودة بكاميرا، قبل أن يسيطر عليه المصلون، مما أدى إلى إصابة مسن (75 عاما).

وعثر لاحقا على جثة أخته غير الشقيقة يوهان يوهان تشانغ جيا إيل هانسين (17 عاما) في منزلهما بعد إصابتها بأربعة أعيرة نارية، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وذكرت الشرطة في السابق أنها تعتقد أن دافع الجريمة عنصري، وقالت إن مانهاوس أقدم على قتل أخته المتبناة لأنها من أصل آسيوي.

وقاد مانسهاوس سيارة بعد ذلك إلى مركز النور الإسلامي القريب ودخل المبنى وهو يطلق عدة رصاصات لم تصب أحدا قبل أن يتمكن منه رجل مسن ويلقي مسدسه بعيدا.

اليميني المتطرف فيليب مانسهاوس في المحكمة-11 يونيو

إعجاب بمجزرة المسجدين

أعرب مانسهاوس عن إعجابه بمذبحة قتل فيها أكثر من 50 من المصلين في مسجدين في نيوزيلندا العام الماضي على يد أحد الذين يعتقدون بتفوق العرق الأبيض والذي صور وبث عملية القتل مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عبر مانسهاوس عن آراء مناهضة للمهاجرين والمسلمين قبل الهجوم، ولم يبد الندم على أفعاله خلال المحاكمة.

وفي أول جلسة محاكمة، ظهرت كدمات على وجه مانسهاوس من أثر الشجار في المسجد بعد محاولته الاعتداء على المصلين.

ورفضت المحكمة طلب الدفاع اعتبار مانسهاوس مختلا مستندة إلى تقييم طبيب نفسي قال إنه مؤهل للمحاكمة.