أمريكية بيضاء تهاجم فتاة سوداء.. وصفعة قوية تنهي الأمر (فيديو)

وفي المقطع تظهر المرأة بيضاء زاعمة أنها مديرة المتجر الواقع شمال مدينة فينيكس، وبدأت بمهاجمة المواطنة السوداء بكلمات عنصرية، وصرخت فيها "لن نخدمك"، وطلبت منها مغادرة المكان.

لكن الفتاة ردت "شكرا لك لكنني لست بحاجة إلى مساعدتك.. هل أنت المديرة هنا"، لترد الأخرى "نعم، غادري الآن. عودي إلى بلدك".

وتابعت البيضاء وسألتها عن مكان ولادتها، فأجابت الفتاة "أمريكا"، لترد الأولى "من أين أسلافك؟، هذه ليست بلدك. ستعودين إلى المكسيك".

ثم تطورت الإهانات العنصرية لتلتقط المرأة البيضاء، الفتاة من ذراعها، مما دفع الأخيرة لإنهاء المسألة بصفع البيضاء على وجهها، طالبة منها عدم الاقتراب منها أو لمسها.

وابتعدت المرأة البيضاء عن المكان وهي تحاول ضبط نظارتها قائلة "أوه يا إلهي"، بينما يمكن سماع صوت مصور الفيديو يقول لها وهي تغادر "كنتِ تستحقين ذلك، في رأيي. أنتِ دفعتها".

وعلق مصور الفيديو بموقع فيسبوك، على المقطع قائلًا "العنصرية حية وبصحة جيدة"، بينما انتشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية.

هذا وقد نفت إدارة المتجر وجود أي علاقة للمرأة البيضاء بالمحل، بينما قال زوجها إنهما ليسا عنصريين وأن مرضًا نفسيًا تعاني منه الزوجة، يجعلها تتصرف أحيانًا بشكل غير طبيعي.

Wow! This video is from Greg Con. This happened right here in Phoenix.

Racism is alive and well, this just happened at the shell gas station in Phoenix, Greenway and 7th st. This lady was supposedly the manager/owner. ****please share, let’s make her racism known***. ABC15 Ari pic.twitter.com/TCld3VEhV5

— Dyami Thomas (@DyamiThomas) June 7, 2020