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مصر: استغاثة لنقل متوفٍ بكورونا بعد تركه أكثر من 10 ساعات (فيديو)

10/6/2020

وبثت مواطنة مصرية مقطع فيديو عبر صفحتها يظهر جثة المريض، وقالت إنه لا يوجد أدنى اهتمام أو رعاية من المسؤولين في مستشفى العزل.

وأصيب منتصف مايو/أيار الماضي، 19 شخصًا من الطاقم الطبي بمستشفى المطرية من إجمالي 54 عينة فحص.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 36 ألفًا و829 شخصًا وفق البيانات الرسمية في مصر، قضى منهم جراء الإصابة ألف و306 مصابين، بينما تعافى 9 آلاف و786 شخصًا، حتى الآن.

وتتوالى معاناة المصريين في ظل تفشي الفيروس التاجي وتدني الرعاية الصحية في المستشفيات العامة، فضلًا عن تحديد وزارة الصحة تسعيرة للعزل في المستشفيات الخاصة تتراوح ما بين 1500 جنيه و 3 آلاف لليوم الواحد، وهو ما يجعلها غير مناسبة للمواطن العادي وفق وسائل إعلام مصرية.

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