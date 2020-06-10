مصر: استغاثة لنقل متوفٍ بكورونا بعد تركه أكثر من 10 ساعات (فيديو)

وبثت مواطنة مصرية مقطع فيديو عبر صفحتها يظهر جثة المريض، وقالت إنه لا يوجد أدنى اهتمام أو رعاية من المسؤولين في مستشفى العزل.

وأصيب منتصف مايو/أيار الماضي، 19 شخصًا من الطاقم الطبي بمستشفى المطرية من إجمالي 54 عينة فحص.

#عاجل | الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن إصابة 19 من الطاقم الطبي بمستشفى #المطرية بفيروس #كورونا من إجمالي 54 عينة pic.twitter.com/5oMcZm9snl — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 13, 2020

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أصاب 36 ألفًا و829 شخصًا وفق البيانات الرسمية في مصر، قضى منهم جراء الإصابة ألف و306 مصابين، بينما تعافى 9 آلاف و786 شخصًا، حتى الآن.

وتتوالى معاناة المصريين في ظل تفشي الفيروس التاجي وتدني الرعاية الصحية في المستشفيات العامة، فضلًا عن تحديد وزارة الصحة تسعيرة للعزل في المستشفيات الخاصة تتراوح ما بين 1500 جنيه و 3 آلاف لليوم الواحد، وهو ما يجعلها غير مناسبة للمواطن العادي وفق وسائل إعلام مصرية.

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