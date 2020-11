مجلس الشيوخ يصادق على تعيين أول قائد أسود لسلاح الجو الأمريكي

ويأتي التعيين في خضمّ جدل واسع يشهده هذا البلد حول التمييز العنصري، في وقت تُثار تساؤلات في القوات المسلحة والبلاد عامة،عن المظالم العنصرية وخاصة بعد وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي خنقا على يد شرطي أبيض.

فقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع الثلاثاء على تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور، رئيسًا لأركان سلاح الجو، ليصبح بذلك أول ضابط أسود في تاريخ الولايات المتحدة يقود أحد فروع القوات المسلّحة الستّة.

براون الذي يتولّى حالياً منصب قائد القوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ سيصبح بهذا التعيين أول جنرال من أصل أفريقي يرأس أحد أسلحة وزارة الدفاع الأمريكية الستّة وهي:(سلاح الجو، وسلاح البحر، وسلاح البرّ، ومشاة البحرية، وخفر السواحل والقوة الفضائية).

The U.S. Senate unanimously confirmed General Charles Q. Brown Jr. to be the first black chief of a military service branch, making the confirmation a historic achievement pic.twitter.com/dS53RI1ose

وبصفته قائدًا لسلاح الجو فإنّ هذا الضابط الطيّار سيصبح ثاني جنرال أسود في تاريخ البلاد يشارك في عضوية هيئة أركان الجيوش المشتركة، علماً بأنّ الجنرال الوحيد الذي سبقه إلى هذه الهيئة كان كولن باول الذي ترأّسها بين 1989 و1993.

وافق على التعيين 98 عضوا ولم يعترض أي عضو، ورأس مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي جلسة المجلس الذي يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية، وذلك في ظهور غير معتاد.

وفي الوقت الحالي يشغل براون((58 عاما منصب قائد القوات الجوية في المحيط الهادي، وعبر براون عن أمله في أن يكون لتعيينه اثر إيجابي بعد عقود من العنصرية في الولايات المتحدة.

براون طيار في سلاح الجو منذ 1984، كان قائداً لمقاتلة أف-16 وحارب خصوصاً في منطقتي المحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفي سجلّه 2900 ساعة طيران بينها 130 ساعة أثناء معارك، بحسب سيرته الذاتية الرسمية.

وكان الجنرال براون قد أدلى الأسبوع الماضي بشهادة مؤثّرة حول العقبات التي واجهته بسبب لون بشرته أثناء صعوده السلّم الوظيفي في الجيش، مؤكّداً أنّ حياته المهنية "لم تكن دومًا مثالًا للحرية والعدالة".

وروى الجنرال المتحدّر من تكساس في شريط فيديو كيف أنّه كان يجد نفسه في أغلب الأحيان الطيار الأسود الوحيد في سربه أو الضابط الأسود الوحيد في غرفة مكتظة بالضباط".

وحكى براون" كيف كان هؤلاء يسألونه إن كان فعلاً ضابطاً مع أنّه كان يرتدي نفس الزي العسكري الذي يرتدونه ويضع نفس الشارات العسكرية التي يضعونها".

My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA’s first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020