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كورونا: ابنة فنان مصري شهير "الصيدلي عاملني كأنني وباء" (فيديو)

عبير ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي
عبير ابنة الفنان المصري الراحل فريد شوقي
10/6/2020

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما ذكرته عبير شوقي في مداخلتها الهاتفية، مؤكدين أن رفض الصيدلي التعامل معها لا يخالف القانون.

عبير فريد شوقي تتحدث عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد وصعوبة الحصول على الأدوية

وقالت عبير إنها لم تجد الدواء عقب إصابتها، وإنها بعد تدخل وسطاء وفرت بعض الأدوية اللازمة، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي: ماذا عن البسطاء؟ ومن يتوسط لهم؟

واستغرب مدونون رد فعل المذيع وائل الإبراشي بجملة " كان المفروض تخبي عليه" وهجومه على الصيادلة، ووصفوه بأنه يحابي المتصلة على حساب المنظومة الطبية، مؤكدين أن الصيدلي لم يخطىء.

يذكر أن الأطباء والصيادلة من أكثر الفئات عرضة للعدوى بالفيروس التاجي نتيجة تعاملهم المباشر مع المصابين.

في الوقت نفسه، حددت وزارة الصحة تسعيرة للحجر الصحي في المستشفيات الخاصة، ويراها المصريون لا تناسب الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل فضلًا عن الفقراء، بينما تناسب أصحاب الدخل المرتفع فقط.

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