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سياسة

شاهد: لقاء مؤثر بين أب وأبنائه بعد اعتقاله 9 سنوات في سجون النظام السوري

10/6/2020

ونشر مركز كفرنبل الإعلامي مقطع فيديو، الإثنين، لوصول المعتقل "عدنان محمد سرحان" من أهالي بلدة إحسم في جبل الزاوية لمنزله عبر سيارة مزينة ولقائه مع أبنائه بعد تسع سنوات من غيابه عنه حيث أصبحوا رجالاً أمامه.

وتتحدث الإحصاءات بعد تسع سنوات على الثورة السورية عن نحو 130 ألف معتقل ومغيب قسرا يتعرضون لشتى أنواع التعذيب والحرق، بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي أكدت أيضا في إحصاءاتها أن أكثر من 14 ألف شخص -بينهم أطفال ونساء- قتلوا تحت التعذيب داخل سجون النظام السوري منذ مارس/آذار 2011 وحتى مارس/آذار 2020.

ويقول محققون بالأمم المتحدة وناشطون حقوقيون غربيون إن النظام السوري اعتقل وعذب عشرات الآلاف منذ بدء الصراع في 2011.

وقالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر عام 2018 إن أماكن وجود هؤلاء المعتقلين لا تزال مجهولة وغير معترف بها من جانب الدولة. وتوضح أن هؤلاء المدنيين "مختفون" وكثيرون منهم قد لا يكونون على قيد الحياة.

وتنفي حكومة نظام الأسد احتجاز سجناء رأي وتعذيب معتقلين حتى الموت في سجون سرية تابعة للأمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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