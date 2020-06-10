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شاهد: لحظة انفجار لغم وضعته قوات حفتر جنوب طرابلس.. ومقتل 7

10/6/2020

وقال المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، إن "عدد قتلى انفجار ألغام زرعتها مليشيات حفتر في الأحياء الجنوبية بطرابلس ارتفع إلى 7، بينهم مدنيون ورجال أمن"، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف الهاشمي: "الانفجارات وقعت في أحياء طريق المطار ووادي الربيع وعين زارة". وأشار إلى وجود 10 مصابين آخرين بتلك الانفجارات، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول.
وأظهر مقطع فيديو متداول اللحظات الأولى لانفجار لغم بسيارة مدنية بطريق المطار جنوب طرابلس، كما يظهر في الفيديو مقتل شخص وإصابة آخر كانوا  في السيارة.

وفي وقت سابق قال الهاشمي، إن اثنين من فرق نزع الألغام (حكومية) في ليبيا، قتلا وأصيب 4 آخرون، في انفجار ألغام زرعتها مليشيا حفتر بالأحياء الجنوبية لطرابلس.

وأشار الهاشمي إلى أن "فرق الهلال الأحمر والإسعاف تلقوا قبل قليل اتصالا آخر يفيد بانفجار لغم تجاه مدنيين بأحد الأحياء الجنوبية لطرابلس".

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلنت قوات الوفاق أن قوات حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من أماكن تمركزها  في المنازل بمحاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.

وبتحرير العاصمة طرابلس بالكامل من قوات حفتر، ومن بعدها ترهونة وبني وليد، تفتح قوات الوفاق المعترف بها دوليا طريق تحرير الجفرة (وسط) والجنوب.

والسبت، أعلنت قوات الوفاق إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق البلاد ووسطها، في مقدمتها سرت الساحلية والجفرة.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما أخفق في السيطرة على العاصمة طرابلس.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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