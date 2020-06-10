البث الحي
سياسة|السعودية

سعودي يعتدي بالضرب والسب على وافد بنغالي بسبب كمامة (فيديو)

الوافد البنغالي يقف أمام ماكينة صرف العملات قبل الاعتداء عليه
الوافد البنغالي يقف أمام ماكينة صرف العملات قبل الاعتداء عليه
10/6/2020

وأثارت الواقعة غضبا واستياءً بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر المقطع المتداول، قيام سعودي بالترجل من سيارته، والتوجه إلى العامل البنغالي الذي كان يقف أمام إحدى آلات الصرافة، ثم يقوم بضربه ويقول "لا ترتدي هذا الشماغ، هذا شماغ سعودي يا ابن …"، ويستمر في ضربه وشتمه بألفاظ جارحة، ثم يعود إلى سيارته.

واعتبر المعتدِي أن العامل البنغالي أساء لموروث الشعب السعودي عند ارتدائه الزي الرسمي للمواطنين على هيئة كمامة للوجه.

وقال مغردون إن هذا التصرف عنصري وغير لائق، ويجب محاسبة فاعله، بينما تساءل آخرون من هول الصدمة: هل هذا حقيقي أم تمثيل؟

وبيّن نشطاء أن من حق الوافد التقدم ببلاغ على الشخص الذي اعتدى عليه، وتساءلوا إن كان سعودي في بلد أجنبي وتم التعامل معه بهذه الطريقة، هل يقبل؟

https://twitter.com/Mo7a010x/status/1270522240967327746?ref_src=twsrc%5Etfw

ووجهت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، بالقبض على الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالضرب على مقيم ويسخر منه بسبب ارتداء المقيم لكمام مصنوع من قماش الأشمغة؛ حيث كانت صحيفة "صدى" المحلية قد تناولت الواقعة.

https://twitter.com/506_MBS/status/1270532614265462785?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)