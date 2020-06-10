سعودي يعتدي بالضرب والسب على وافد بنغالي بسبب كمامة (فيديو)

وأثارت الواقعة غضبا واستياءً بين المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

لو كان هذا الإنسان البنغالي في دولة حرة لنزل الملايين في الشوارع غضباً لكرامته المُهدَرة، كما نزل الملايين غضباً لمقتل #جورح_فلويد https://t.co/XYYnMQ0f0r — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) June 10, 2020

ويُظهر المقطع المتداول، قيام سعودي بالترجل من سيارته، والتوجه إلى العامل البنغالي الذي كان يقف أمام إحدى آلات الصرافة، ثم يقوم بضربه ويقول "لا ترتدي هذا الشماغ، هذا شماغ سعودي يا ابن …"، ويستمر في ضربه وشتمه بألفاظ جارحة، ثم يعود إلى سيارته.

واعتبر المعتدِي أن العامل البنغالي أساء لموروث الشعب السعودي عند ارتدائه الزي الرسمي للمواطنين على هيئة كمامة للوجه.

شاهد | مواطن سعودي يعتدي بالضرب والألفاظ النابية على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في #الرياض بسبب ارتدائه كمامة تشبه هيئة الشماغ السعودي pic.twitter.com/STTtvS249S — الخليج بوست (@alkhalejpost) June 10, 2020

وقال مغردون إن هذا التصرف عنصري وغير لائق، ويجب محاسبة فاعله، بينما تساءل آخرون من هول الصدمة: هل هذا حقيقي أم تمثيل؟

وبيّن نشطاء أن من حق الوافد التقدم ببلاغ على الشخص الذي اعتدى عليه، وتساءلوا إن كان سعودي في بلد أجنبي وتم التعامل معه بهذه الطريقة، هل يقبل؟

https://twitter.com/Mo7a010x/status/1270522240967327746?ref_src=twsrc%5Etfw

ووجهت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، بالقبض على الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالضرب على مقيم ويسخر منه بسبب ارتداء المقيم لكمام مصنوع من قماش الأشمغة؛ حيث كانت صحيفة "صدى" المحلية قد تناولت الواقعة.

https://twitter.com/506_MBS/status/1270532614265462785?ref_src=twsrc%5Etfw