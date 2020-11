تشييع جورج فلويد إلى مثواه الأخير وقس شهير يهاجم ترمب (فيديو)

وتوجهت الأنظار إلى مراسم الدفن في هيوستن، حيث تقيم عائلة فلويد، وحضر آلاف الناس لتوديع الرجل، الذي فارق الحياة بعدما جثا الشرطي الأبيض ديريك شوفين في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا لمدة تسع دقائق على رقبته يوم 25 مايو/أيار الماضي.

وتسبب مقتل فلويد في موجة غير مسبوقة من الاحتجاج ضد العنصرية اجتاحت العالم بأسره للتنديد بهذا الحادث الذي تشهد الولايات المتحدة كثيرًا منه بين الحين والآخر.

واجتمع أقرباء فلويد وأصدقاؤه الثلاثاء لوداعه في مدينة هيوستن، كما شارك سياسيون ونشطاء حقوقيون ومشاهير في وداع فلويد أيضا،قبل نقل نعشه الذهبي بواسطة عربة تجرها الخيول إلى مثواه الأخير بجانب قبر والدته.

https://twitter.com/trevinterrel/status/1270490297760468992?ref_src=twsrc%5Etfw

ورغم أن المناسبة مهيبة، صدحت الموسيقى الفرحة والكلمات الوداعية في كنيسة "فاونتن أوف برايز" في جنوب هيوستن لوداع رجل لطيف وموهوب، أطلق موته حركة احتجاجية عالمية.

https://twitter.com/trevinterrel/status/1270490297760468992?ref_src=twsrc%5Etfw

وتجمع أكثر من ستة آلاف شخص أمام الكنيسة لوداعه قبل جنازته التي حضرها بالإضافة إلى العائلة والأصدقاء نحو500 مدعو بينهم الممثلان تشانينغ تيتوم وجايمي فوكس والملاكم فلويد مايويذر الذي أشارت تقارير إلى تكفّله بمصاريف الجنازة، وقد وضع الجميع الكمامات.

"They saw, finally got a chance to see what we've been saying for the longest."

Jamie Foxx @iamjamiefoxx attended #GeorgeFloyd's funeral in Houston, along with other celebrities Channing Tatum and Ne-Yo. More @business: https://t.co/WZNnq4XLeY #GeorgeFloydFuneral pic.twitter.com/uEBMqrjN7f

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) June 10, 2020