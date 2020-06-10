الجراد يغزو باكستان والحكومة تحوله إلى علف للدواجن (فيديو)

وطالب مزارعون الحكومة بالوصول إلى حل سريع للأزمة بعد خسارة كميات ضخمة من محاصيلهم بسبب هجوم الجراد.

Today locust attacks at my village. Locust is destroying the crops day by day govt should serious against it other wise it will affect the ecconomy#savesindhfromlocust @BBhuttoZardari @murtazawahab1 @SindhCMHouse pic.twitter.com/VQhQNl20KC — Engr Muneer Jamali (@MuneerJ61976158) June 9, 2020

Second day heavy locust attack @ my village I appeal cm Sindh plz do something.@BBhuttoZardari @SindhCMHouse @villagelife18 pic.twitter.com/VNkIOb7jBd — Engr Muneer Jamali (@MuneerJ61976158) June 10, 2020

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ العامة وناشدت المجتمع الدولي مساعدتها في مواجهة أسوأ أزمة للجراد منذ 25 عاما، ويخشى خبراء أن تنفجر أعدادها مع هطل الأمطار الموسمية هذا الشهر.

ووافق رئيس الوزراء عمران خان على خطط لتوسيع مشروع ريادي في مقاطعة البنجاب، حيث حصل القرويون على أموال لجمع الجراد الذي تم تجفيفه وتقطيعه وإضافته إلى علف الدواجن.

وتقدم السلطات مكافأة قدرها 20 روبية (12 سنتا) مقابل كل كيلوغرام من الجراد. وطلبت من المزارعين عدم رش المبيدات وجمع الجراد خلال الليل ليمكن استخدامه لاحقا.

وتقول السلطات إنه في حين أن المشروع ليس حلا لتعويض الدمار الذي يسببه الجراد في المحاصيل، فهو يمكن أن يوفر مبالغ من المال للمزارعين المتضررين ويخفف الضغط على السلطات التي تكافح من أجل توزيع المبيدات التي تقضي على الجراد.

https://twitter.com/ShaynaMalik12/status/1270717009278324741?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ShaynaMalik12/status/1270716761751445506?ref_src=twsrc%5Etfw

ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، قد تعاني باكستان من خسائر تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار في حال تضررت 25 في المئة من محاصيلها.

ويمكن أن يؤدي انخفاض المحاصيل إلى ارتفاع الأسعار ومفاقمة انعدام الأمن الغذائي.

ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي يعاني حوالي 20 في المئة من السكان من نقص في التغذية، مع معاناة نصف الأطفال دون سن الخامسة من "التقزم".

واجتاحت أسراب الجراد شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية وأجزاء من الهند هذا العام.