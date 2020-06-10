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سياسة

الاتحاد الأوربي يدعو لوقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من ليبيا

قوات الوفاق أعلنت السيطرة على مدرعات ودبابات وأسلحة متطورة جاءت من الإمارات
قوات الوفاق أعلنت السيطرة على مدرعات ودبابات وأسلحة متطورة جاءت من الإمارات
9/6/2020

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن المسؤولين الأربعة "يطالبون بإلحاح كل الأطراف الليبية والدولية بوقف كلّ العمليات العسكرية بصورة فعالة وفورية والانخراط بطريقة بناءة في المفاوضات".

وفي بيان صادر عن الاتحاد الأوربي دعا المسؤولون جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة والعتاد العسكري، التي تعد انتهاكا لحظر توريد الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على ليبيا.

وأضاف البيان أنه يجب التوصل إلى "اتفاق سريع لوقف إطلاق النار في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.. والانخراط بشكل بناء في حوار تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وفق المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين".

المصدر : وكالات
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