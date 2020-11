الاتحاد الأوربي يدعو لوقف إطلاق النار وسحب المرتزقة من ليبيا

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن المسؤولين الأربعة "يطالبون بإلحاح كل الأطراف الليبية والدولية بوقف كلّ العمليات العسكرية بصورة فعالة وفورية والانخراط بطريقة بناءة في المفاوضات".

وفي بيان صادر عن الاتحاد الأوربي دعا المسؤولون جميع أطراف الصراع في ليبيا إلى سحب القوات الأجنبية والمرتزقة والعتاد العسكري، التي تعد انتهاكا لحظر توريد الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على ليبيا.

وأضاف البيان أنه يجب التوصل إلى "اتفاق سريع لوقف إطلاق النار في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.. والانخراط بشكل بناء في حوار تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل وفق المعايير المتفق عليها في مؤتمر برلين".

Libya: Joint statement by High Representative @JosepBorrellF and Foreign Ministers @JY_LeDrian of France, @HeikoMaas of Germany and @luigidimaio of Italy https://t.co/xGMO6lANul

