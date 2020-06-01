مصر: وفاة 4 أطباء أصيبوا بفيروس كورونا.. وتخفيف حظر التجول

فقدت مصر، الأحد، أربعة أطباء قضوا بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، في الوقت الذي خففت السلطات من قيود حظر التجول.

ونعت النقابة العامة للأطباء استشاري الأنف والأذن والحنجرة أحمد محمود أبو صادق، والذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان إثر إصابته فيروس كورونا المستجد.

وقضى الأستاذ بمعهد القلب القومي ورئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، محمد فريد الجندي عقب إصابته بالفيروس التاجي.

وفي محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، توفي استشاري أمراض النساء والتوليد رونز يسي مقار إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونعته نقابة الأطباء، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك.

وفي مركز أبو تيج بمحافظة أسيوط (جنوبي مصر)، أودى الفيروس بحياة استشاري طب الأطفال ألبير جرجس.

وكان طبيب الحميات محمود سامي قد فقد بصره، الجمعة، 8 مايو/أيار الماضي، عقب عمله ساعات طويلة وتعرضه لإجهاد وضغط متواصلين، في مستشفى العزل الطبي بمدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ (شمالي البلاد).

وقررت السلطات المصرية، أمس الأحد، تخفيض ساعات حظر التجول الليلي ساعة واحدة، في الوقت الذي سجلت فيه رقما قياسيًا جديدًا في حالات الإصابة والوفاة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 1536 إصابة جديدة بالفيروس و46 حالة وفاة، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 24 ألفًا و985 إصابة و959 حالة وفاة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تعديل موعد حظر التجول الليلي لينتهي في الخامسة صباحًا بدلًا من السادسة، وسيبدأ الحظر من الثامنة مساءً بعدما كان يبدأ في

الخامسة مساءً طوال الأسبوع الماضي، الذي شمل عطلة عيد الفطر.

وألمح المسؤولون إلى أنهم يبحثون تخفيف القيود تدريجيًا وعودة النشاط الاقتصادي رغم تسارع وتيرة الإصابات المؤكدة في القاهرة والمحافظات.

وسمحت الدولة بإعادة تشغيل الفنادق التي تطبق معايير الأمان مع إلزامها بكثافة استيعابية لا تزيد عن 25 بالمئة من طاقتها.

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