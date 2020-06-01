البث الحي
سياسة

مصر: وزير التعليم العالي يكشف الأرقام الحقيقية لإصابات ووفيات كورونا (فيديو)

1/6/2020

كشف وزير مصري، الإثنين، عن أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المسجلة في بلاده يفوق 5 أضعاف الرقم الرسمي المعلن.

جاء ذلك في مقطع مصور لوزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات بالقاهرة، نقلته وسائل إعلام محلية.

وقال عبد الغفار إن الأرقام المعلنة لإجمالي إصابات كورونا في مصر تساوي خُمس الواقع (20 بالمئة) في النماذج الافتراضية وتحليل البيانات.

وأوضح عبد الغفار أن عدد الإصابات المعلنة بلغ أكثر من 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل 117 ألفا.

أضاف الوزير المصري متوقعا أن تصل النسبة الافتراضية لعدد وفيات كورونا 10 أضعاف العدد الرسمي المعلن، أي تتجاوز 9 آلاف وفاة.

كما رجح أن تسجل بلاده "50 ألف إصابة بفيروس كورونا قبل انكسار انتشار الجائحة مع حلول النصف الثاني من يونيو/حزيران الجاري، وقد نصل إلى 100 ألف إصابة أو مليون إصابة حسب سلوكيات المواطنين".

وحذر عبد الغفار من تبعات عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، الذي قد يؤدي إلى مضاعفة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وخلال الأسبوع الماضي، تصاعدت وتيرة الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات كورونا بمصر ما أثار مخاوف جمة لا سيما مع اتجاه الحكومة لتخفيف إجراءات مواجهة كورونا.

وحتى مساء الأحد، سجلت مصر إجمالا 24 ألفا و985 إصابة بفيروس كورونا، بينها 959 وفاة، و6 آلاف و37 حالة تعاف.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)