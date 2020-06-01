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سياسة

مصر: دعوات لمقاطعة امتحانات الثانوية.. ووزير التعليم: لا تأجيل

طارق شوقي وزير التعليم المصري
طارق شوقي وزير التعليم المصري
1/6/2020

أكد وزير التعليم المصري طارق شوقي، الأحد، إن امتحانات الثانوية العامة ستجري بموعدها في مصر، في 21 من يوينو/حزيران الجاري، رغم دعوات للمقاطعة بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات أن القرار بإجراء الامتحانات لحوالي 670 ألف طالب وطالبة هذا العام هو قرار دولة وليس قرار وزير، وجاء بعد تشاور بين كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وتابع قائلا إن الحملات والدعوات لمقاطعة الامتحانات ما هي إلى دعوات ممنهجة لإنهاك الدولة من قبل بعض الجهات لم يسمها الوزير.

وبعد تصريحات الوزير الأخيرة تصدر وسم #مقاطعة_امتحانات_3ث على موقع تويتر، طالب من خلاله العديد من المواطنين والطلاب بتأجيل عقد الامتحانات لتزامنها مع وقت ذروة تفشي كورونا بمصر.

واقترح بعضهم عقد الامتحانات في شهر سبتمبر/ أيلول القادم بعد أن تكون موجة تفشي كورونا قد مرت.

وقال آخرون إن الدولة لا يهمها مصلحة الطلاب ولا المجتمع، وحتى لو تم اتباع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، فإن الطلاب سينتقلون بالمواصلات العامة ويتزاحمون بها، مما يعرضهم لخطر الإصابة ونقل العدوى لذويهم.

https://twitter.com/MariamM4200/status/1267442779246022659?ref_src=twsrc%5Etfw

ويتخوف العديد من المتابعين للشأن المصري من تفشي فيروس كورونا بشكل أوسع وعدم قدرة المنظومة الصحية على مواجهته في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية، وشكاوى المواطنين التي لا تنتهي من عدم توافر أسرة كافية في العناية المركزة لمرضى كورونا.

وشهدت الأيام الماضية أعلى معدلات إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد في مصر، بينما يتوقع مسؤولون حكوميون أن تبلغ مصر ذروة التفشي خلال الأسبوعين القادمين.

وسجلت مصر، أمس الأحد، أعلى عدد من حالات الإصابة والوفاة اليومية جراء فيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس حيث بلغ عدد حالات الإصابة 1536 وعدد حالات الوفاة 46 حالة.

ووفق وزارة الصحة المصرية فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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