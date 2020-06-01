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سياسة

مصر تعزز ترسانتها العسكرية بصفقة ضخمة مع إيطاليا.. هل لمقتل ريجيني علاقة؟

مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"
مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"
1/6/2020

قالت وكالة الأناضول للأنباء التركية إن إيطاليا تستعد للموافقة قريبا على أضخم صفقة عسكرية مع مصر تتضمن فرقاطات وقوارب صواريخ، بالإضافة إلى مقاتلات من طراز "يوروفايتر تايفون".

ونقلت الوكالة عن موقع "نيفال نيوز" الدولي المتخصص في الشؤون العسكرية، أن "الصفقة الضخمة تتضمن فرقاطتين من طراز "فريم بيرغاميني" كانتا مخصصتين للبحرية الإيطالية، بالإضافة إلى 4 فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصيصا لمصر".

كما نقلت الوكالة عن صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن رئاسة الوزراء الإيطالية قولها، إنه "رغم الكثير من الصعوبات والمعوقات، ومن ضمنها مسألة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، فإن تلك الصفقة تعد بمثابة مهمة القرن".

عُثر على الباحث الإيطالي ريجيني مقتولاً في فبراير/شباط 2016، قرب العاصمة المصرية القاهرة

وتشمل الصفقة إلى جانب الفرقاطات الستة، 20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام، و24 طائرة إيرماكي "إم- 346" للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمر للاستطلاع والتصوير الراداري، بحسب المصدر نفسه.

وذكرت الوكالة أن رئيس شركة "فينكانتيري" للصناعات البحرية الإيطالية جوزيبي بونو أقر في وقت سابق بوجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز "فريم" بقيمة 1.2 مليار يورو.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي ماريو إن الحكومة الإيطالية لم تتخذ قرارها النهائي بشأن الصفقة المصرية بعد، لكنه ألمح إلى موافقة الحكومة لقطع الطريق على الجانب الفرنسي المنافس، الذي لن يفوت الفرصة في حال عدم إتمام الصفقة مع مصر.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما، بشكل حاد، عقب مقتل الطالب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عاما) في مصر، والعثور على جثته في فبراير/ شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.

المصدر : الأناضول
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