مصرية تستغيث لدفن جارها المتوفي بفيروس كورونا (فيديو)

بثت مواطنة مصرية استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدفن جارها الذي توفي في منزله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد رفض المستشفيات استقباله بسبب سوء حالته، على حد قولها.

ونشرت المواطنة فيديو تطلب فيها من السلطات أو أعضاء البرلمان عن منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية التدخل من أجل دفن جارها الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في منزله متأثرا بإصابته بوباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت السيدة إنهم حاولوا مساء أمس نقله إلى أي مستشفى لكي يتلقى العلاج بعد أن ساءت حالته الصحية إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل.

وناشدت المواطنة السلطات التدخل لدفن جارها الذي قالت إنه توفي ولا يجد من يدفنه.

وحسب الأرقام الرسمية، سجلت مصر 24985 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 959 حالة وفاة.

وعادت السلطات المصرية مؤخرا لتقول إن أعداد المصابين الفعلية أكبر بكثير ممن جرى فحصهم لظهور الأعراض عليهم.