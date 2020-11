ليبيا.. الدماء والدبلوماسية في طريق معركة طرابلس الأخيرة (فيديو)

قُتل 5 مدنيين وأصيب 3 آخرون، الأحد، في قصف لقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر استهدف أحياء سكنية، وسط العاصمة الليبية طرابلس.

وقال أمين الهاشمي، المستشار الإعلامي في وزارة الصحة، إن "مليشيا حفتر استهدفت الأحياء المدنية في منطقتي سوق الثلاثاء، وقرجي".

وأضاف الهاشمي في تصريحات لوكالة الأناضول أن القصف أدى لمقتل 4 أشخاص في سوق الثلاثاء، ومصرع شخص خامس في قرجي.

كما تسبب القصف، الذي استخدمت فيه مليشيا حفتر صواريخ غراد، بإصابة 3 مدنيين، وإلحاق خسائر مادية في منازل المواطنين، بحسب الهاشمي.

وأشار الهاشمي إلى سقوط عدد من الصواريخ على "مقبرة الإيطاليين" بمنطقة سوق الثلاثاء، ما أدى إلى اندلاع نيران فيها.

تزامن ذلك مع إعلان حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أن رئيسها فائز السراج تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لبحث وقف العمليات العدائية على العاصمة طرابلس سريعًا.

وقالت الحكومة في بيان إنه تم مناقشة تفعيل مخرجات مؤتمر برلين، الذي انعقد في بداية السنة، حول دعم المسار السياسي والاقتصادي والعسكري.

ويواصل حفتر القتال متحديًا قرارا صدر عن مجلس الأمن الدولي، في 12 فبراير/شباط الماضي، ويتضمن نتائج مؤتمر برلين الدولي، وأبرزها وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وأردفت الحكومة الليبية أنه تمت مناقشة ضرورة وضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا، والعمل على بناء الدولة المدنية الديمقراطية .

5 civilians died & 7 wounded as a result of Grad rockets fired by Haftar’s terrorist militia on Sooq Althltha Garden & al-Mansoura area. #Tripoli #Libya https://t.co/aibPlx7U1m

— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) May 31, 2020