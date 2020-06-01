لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الإثنين 1 من يونيو/حزيران)

حتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و339 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 376 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و885 ألفا، وفق موقع "worldometer".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الإثنين 1 من يونيو/حزيران 2020.

الولايات المتحدة

ارتفع، الإثنين، عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 106 آلاف و241، إثر تسجيل 630 وفاة.

وحسب معطيات حديثة بموقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، سجلت البلاد 20 ألفا و136 إصابة.

وأظهرت المعطيات ذاتها، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى مليون و839 ألفا، و119، والمتعافين إلى نحو 600 ألف.

وأشارت إلى إجراء نحو 17 مليونا و700 ألف فحص لكورونا، في عموم البلاد.

وتعد ولاية نيويورك، الأكثر تضررا من الفيروس، حيث بلغت فيها الإصابات 379 ألفا و902، بينها 29 ألفا و918 وفاة.

وتلي نيويورك في الإصابات، ولايتي نيو جيرسي بنحو 162 ألفا، وإلينوي بأكثر من 120 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، حيث تليها في الوفيات بريطانيا وإيطاليا والبرازيل، وفي الإصابات البرازيل وروسيا وإسبانيا.

فرنسا

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا في فرنسا، الإثنين، إلى 28 ألفا و833، إثر تسجيل 31 حالة جديدة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس، ارتفعت إلى 226 ألفا و831، إثر تسجيل 338 حالة جديدة.

وأضاف البيان أن حصيلة المرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بلغ 14 ألفا و288، بينهم 1302 في وحدات العناية المركزة، وهي حصيلة تشهد انخفاضا ملحوظا.

وسجلت فرنسا 85 حالة شفاء، ليرتفع الإجمالي إلى 68 ألفا و440.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في دور رعاية المسنين ستعلن الثلاثاء.

بريطانيا

ارتفعت، الإثنين، وفيات فيروس كورونا في بريطانيا إلى 39 ألفا و45، إثر تسجيل 111 وفاة.

وأفاد وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، في مؤتمر صحفي، بتشخيص ألف و570 إصابة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 276 ألفا و332.

وأشار هانكوك، إلى إجراء 128 ألفا و437 فحصا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و484.

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية في قائمة وفيات كورونا عالميا بعد الولايات المتحدة، والخامسة في قائمة الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا وإسبانيا.

تركيا

أعلنت وزارة الصحة التركية، الإثنين، تسجيل 974 حالة شفاء من فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 128 ألفا و947.

وأظهرت أحدث معطيات للوزارة، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 164 ألفا و769 إثر تسجيل 827 إصابة.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الفيروس إلى 4 آلاف و563 إثر تسجيل 23 وفاة.

ووفق للمعطيات الجديدة، أجرت تركيا 31 ألفا و525 اختبارا للكشف عن كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و70 ألفا و719.

إيطاليا

سجلت إيطاليا 60 وفاة بفيروس كورونا، الإثنين، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 33 ألفا و475.

وذكر بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 233 ألفا و197، إثر تسجيل 178 حالة جديدة وهي أدنى حصيلة يومية منذ 26 فبراير/ شباط الماضي.

وأشار البيان إلى تسجيل 848 حالة شفاء ليرتفع الإجمالي إلى 33 ألفا و475، بينما تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 424 بعد أن كان 435 الأحد.

وأجرت إيطاليا 3 ملايين و910 آلاف و133 اختبارا للكشف عن كورونا.

إسبانيا

استقرت وفيات فيروس كورونا في إسبانيا عند 27 ألفا و127، إثر عدم تسجيل أي وفيات، الإثنين.

وأظهرت معطيات حديثة لوزارة الصحة الإسبانية، تشخيص 71 إصابة بالفيروس، ترفع الحصيلة إلى 239 ألفا و638.

وأوضحت المعطيات ذاتها، أن 18 من الإصابات الجديدة جرى تسجيلها في العاصمة مدريد، و16 أخرى بإقليم كتالونيا ذاتي الحكم.

وذكرت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 196 ألفا و958، بعموم البلاد.

وتستعد الحكومة الإسبانية، للاقتراح على البرلمان تمديد الطوارئ الصحية حتى 21 يونيو/حزيران الحالي، بعد أن تنتهي في 7 من الشهر ذاته.

إيران

سجلت إيران 81 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7 آلاف و878.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، الإثنين، إن بلاده سجلت ألفين و979 إصابة جديدة بالفيروس آخر 24 ساعة.

وذكر جهانبور أن إجمالي الإصابات في عموم البلاد، بلغ 154 ألفا و445.

وأضاف أن ألفين و578 مصابا في حالة صحية "حرجة"، من بين إجمالي الإصابات.

وأكد جهانبور، مغادرة 121 ألفا و4 أشخاص، المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

دول عربية

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 719 إصابة جديدة بالفيروس، في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الإجمالي إلى 27 ألفا و762، وأشار البيان إلى تسجيل 8 وفيات رفعت الحصيلة إلى 220، بينما استقرت الحالات المتعافية عند 11 ألفا و386.

في ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، تسجيل 26 إصابة بكورونا، وحالتي شفاء، وأوضح المركز، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 156، بينها 5 وفيات، و52 حالة تعاف.

في المغرب، أفادت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي الخاص بإحصائيات كورونا، برصد 12 إصابة بالفيروس، وتعافي 295 مريضا، وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات بلغت 7 آلاف و819، بينها 205 وفيات، و5 آلاف و754 حالة شفاء.

في تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى ألف و84، ووفق بيان للوزارة، فإن من بين إجمالي الإصابات 48 وفاة، و964 حالة تعاف.

في السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 22 وفاة بكورونا، و1.881 إصابة، وتعافي 1.864 مريضا، وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 87.142، بينها 525 وفاة، و64.306 حالة تعاف.

في قطر أفادت وزارة الصحة، في بيان، برصد حالتي وفاة، و2.523 إصابة، و3.147 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 58.433، بينها 40 وفاة، و33.437 متعاف.

في سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 786 إصابة بالفيروس، وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12.223، منها 50 وفاة، و2.682 حالة تعاف.

قالت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، إنها رصدت 406 إصابات، وتعافي 387 مريضا، ولفتت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11.804، بينها 19 وفاة، و7.070 حالة شفاء.

في لبنان، أعلنت ​وزارة الصحة​، في بيان، تسجيل 13 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 1.233، ووفق الوزارة، فإنه من بين إجمالي الإصابات 27 وفاة، و715 متعاف.

في العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات، و429 إصابة، إضافة إلى تعافي 119 مريضا، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 6.868، منها 215 وفاة، و3.275 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت الصحة الصومالية، في بيان، برصد حالة وفاة، و47 إصابة، و13 حالة شفاء، وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 2.023، منها 79 وفاة، و361 متعاف.

في الأردن، سجلت وزارة الصحة 7 إصابات، إضافة إلى تعافي 13 مريضا، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 746، منها 9 وفيات، و534 حالة تعاف.

في الجزائر، أفادت وزارة الصحة في بيان، بتسجيل 8 وفيات، و119 إصابة، و146 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و513، بينها 661 وفاة، و5 آلاف و894 متعافيا.

في اليمن، سجلت وزارة الصحة 4 وفيات، و27 إصابة، وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 354، بينها 84 وفاة، و14 متعافيا.

في الإمارات، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاتين، و635 إصابة، و406 حالة تعاف، وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 35 ألفا و192، بينها 266 وفاة، و18 ألفا و338 حالة تعافٍ.

الهند

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في الهند، الإثنين، إلى 190 ألفا و791 إثر تسجيل 8 آلاف و392 حالة جديدة.

وبحسب موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس، ارتفعت الوفيات إلى 5 آلاف و408، إثر وفاة 182 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتأتي ولاية "ماهاراشترا" في مقدمة الولايات الهندية المتضررة من الوباء، حيث بلغت الإصابات فيها 67 ألفا و655.

وحلت ولاية "تاميل نادو" في المرتبة الثانية بـ22 ألفا و333 إصابة ثم ولاية "دلهي" في المرتبة الثالثة بـ19ألفا و844 إصابة،بينما سجلت "غوجارات" 16 ألفا و779 إصابة.

أفريقيا

ناهز إجمالي المصابين بفيروس كورونا في القارة الأفريقية الـ 150 ألفا، إثر التزايد السريع للإصابات الذي شهدته بلدانها في الآونة الأخيرة.

وأفاد المركز الأفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منها، في القارة، الإثنين، بتسجيل 6 آلاف إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 147 ألفا و99.

وذكر أن عدد الوفيات 4 آلاف و228، في حين وصل عدد المتعافين إلى 61 ألفا و808.

وتتصدر دولة جنوب أفريقيا، قائمة بلدان القارة من حيث عدد الإصابات، تليها مصر ثم نيجيريا ثم الجزائر والمغرب فغانا والكاميرون فالسودان.

وعلى صعيد الوفيات، تتصدر مصر قائمة بلدان القارة السمراء بـ 959، تليها جنوب أفريقيا بـ 683 ثم الجزائر بـ 653 ونيجيريا بـ 287 والسودان بـ 286.

المكسيك

ارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 9 آلاف و930، إثر تسجيل 151 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية في بيان، الإثنين، تشخيص 3 آلاف و152 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 90 ألفا و664.

والأربعاء 27 مايو/ أيار، تجاوزت وفيات كورونا اليومية في البلاد حاجز الـ 500 لأول مرة منذ ظهور الفيروس لديها.

باكستان

تخطت إصابات فيروس كورونا في باكستان حاجز 70 ألفا، إثر تشخيص ألفين و964 إصابة جديدة.

وأفادت وزارة الصحة الباكستانية، الإثنين، أن حصيلة الإصابات بلغت 72 ألفا و460.

وأضافت أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 1543، بعد وفاة 60 مريضا خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت الوزارة إجراء 14 ألفا و398 اختبار كشف عن الفيروس خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى 561 ألفا و136.

وبلغت حصيلة المتعافين من الفيروس في باكستان 26 ألفا و83.