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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد: سائق شاحنة يقتحم مظاهرة للأمريكيين السود في مينيسوتا

1/6/2020

أظهرت لقطات تلفزيونية اقتحام سائق حاوية لمظاهرة على طريق سريع في مدينة مينابوليس الأمريكية، ما كاد يصطدم بالمتظاهرين الغاضبين لمقتل أمريكي من أصول أفريقية على يد الشرطة في المدينة.

واقتحم سائق الحاوية بسرعة عالية حشود المتظاهرين التي أغلقت جانبي الطريق السريع في المدينة التي تشهد غضبا متصاعدا منذ، الإثنين الماضي، إثر مقتل الأمريكي الأسود جورج فوليد على يد الشرطة خلال عملية توقيفه.

وروع اقتحام الشاحنة المتظاهرين الذين فر معظمهم من أمام الشاحنة، بينما حاول السائق جاهدا إيقاف الشاحنة قبل أن تسحق أحد المتظاهرين الذي ظل واقفا في مكانه.

وقالت الشرطة في المدينة إنها ألقت القبض على سائق الشاحنة الذي نقل إلى المستشفى بعد ضربه على يد المتظاهرين.

وأضافت الشرطة أنها تحقق في الجريمة على أنها عمل إجرامي.

واندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من المدن الأمريكية الكبرى بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل لقي حتفه أثناء توقيف الشرطة له في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا الأسبوع الماضي.

وتوفي فلويد (46 عاما)، الإثنين الماضي، بعد أن أظهر مقطع فيديو ضابط شرطة أبيض في منيابوليس وهو يجثو على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.

وفجر المقطع حالة من الغضب اجتاحت أمة منقسمة سياسيا وعرقيا في خضم حملة رئاسية استقطابية وجائحة فيروس كورونا التي خلفت ملايين العاطلين عن العمل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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