شاهد: "أمريكيون بيض" يدافعون عن أنفسهم بالسلاح في الشوارع

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لأمريكيين من أصحاب البشرة البيضاء وهم ينتشرون في الشوارع حاملين الأسلحة "للدفاع عن أنفسهم" في مدينة سنوهوميش بولاية واشنطن.

وأظهرت اللقطات مواطنون من ذوي البشرة البيضاء وهم يقفون حاملين أسلحتهم ويتجولون في بلدتهم "الخالية من الشغب" كما وصفها أحد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلعت احتجاجات عنيفة في عدد من المدن الأمريكية الكبرى بسبب وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود أعزل لقي حتفه أثناء توقيف الشرطة له في منيابوليس الأسبوع الماضي.

وتوفي فلويد (46 عاما)، الإثنين الماضي، بعد أن أظهر مقطع فيديو ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس وهو يجثو على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.

وفجر المقطع حالة من الغضب اجتاحت أمة منقسمة سياسيا وعرقيا في خضم حملة رئاسية استقطابية وجائحة فيروس كورونا التي خلفت ملايين العاطلين عن العمل.

