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سياسة|مصر

دعوى "تعذيب" أمام محكمة أمريكية ضد السيسي والببلاوي ومسؤولين آخرين.. إليك التفاصيل

محمد سلطان رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي
محمد سلطان رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي
1/6/2020

أعلن الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها ومسؤولين آخرين "بتعذيبه إبان توقيفه بمصر قبل سنوات".

وقال سلطان في بيان نشره على تويتر: "هذا الإجراء القانوني لا يسعى لانتصار سياسي أو فكري، لكن يسعى لتحقيق العدالة ضد الببلاوي ومسؤولين آخرين (لم يسمهم/ حكومة الببلاوي تولت من يوليو/تموز 2013 إلى فبراير/شباط 2014) في الذكرى الخامسة لحريتي (إطلاق سراحه)".

من جانبه، قال إريك لويس، محامي سلطان، في بيان، إن موكله تقدم، الإثنين، بدعواه "بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي".

وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة الببلاوي الذي يوجد حاليا في واشنطن، ويشغل منصبا رفيعا كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي. وأكد أن موكله "تعرض للتعذيب" عقب توقفيه بمصر.

ولم يصدر عن السلطات المصرية أو الببلاوي أو صندوق النقد الدولي تعليقا بشأن الدعوى، غير أن القاهرة كانت تنفي عادة خلال فترة توقيف سلطان، أي اتهامات محلية أو دولية بوجود تعذيب في مقارها الأمنية أو سجونها.

وأطلقت القاهرة سراح سلطان قبل 5 سنوات، إثر التنازل عن جنسيته المصرية، وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب أقل من سنتين من توقيفه في أغسطس/ آب 2013، وبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن سلطان فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في تلك القضية على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح"

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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