تكليف مدعٍ عام مسلم بالتحقيق في مقتل الأمريكي جورج فلويد (فيديو)

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، تكليف المدعي العام بولاية مينيسوتا كيث إليسون، وهو مسلم الديانة، بقيادة التحقيق في قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وقال إليسون بتغريدة له على تويتر "بقدر كبير من التواضع والجدية الكبيرة، أقبل مسؤولية القيادة في هذه القضية الحرجة التي تنطوي على مقتل جورج فلويد".

وأضاف "سنستغل كل الموارد الضرورية لتحقيق العدالة في هذه القضية".

It with a large degree of humility and a great seriousness, I accept for my office the responsibility for leadership on this critical case involving the killing of George Floyd. We are going to bring to bear all the resources necessary to achieve justice in this case. pic.twitter.com/XXafzFT0Kd — Attorney General Keith Ellison (@AGEllison) June 1, 2020

وكان المحامي العام قد وجه اتهامات، الجمعة، بالقتل من الدرجة الثالثة ضد الضابط "ديريك شوفين" الذي طرح فلويد أرضا، يوم الإثنين 25 من مايو/أيار الجاري، أثناء محاولته اعتقاله، واضعا ركبته على عنقه لمدة 8 دقائق حتى لفظ أنفاسه الاخيرة.

ويتوقع أن يتم توجيه الاتهام لثلاثة ضباط آخرين متورطين بمقتل فلويد.

وكانت عائلة فلويد قد طلبت سابقا بأن يتولى المدعي العام إليسون القضية، فوافق مجلس مدينة منيابوليس، وطلبوا ذلك من حاكم الولاية السبت.

وكيث موريس إليسون، 57 عاما، هو سياسي أمريكي ومحامٍ يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لمينيسوتا، وهو عضو بحزب العمال و والمزارعين الديمقراطي (DFL)، وشغل منصب النائب العام لمنطقة الكونغرس الخامسة في ولاية مينيسوتا من عام 2007 إلى عام 2019.

وإليسون هو أول مسلم يتم انتخابه للكونغرس، وأول نائب أمريكي من أصول أفريقية عن ولاية مينيسوتا.