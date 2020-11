تكليف مدعٍ عام مسلم بالتحقيق في مقتل الأمريكي جورج فلويد (فيديو)

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز أمس الأحد، في مؤتمر صحفي، تكليف المدعي العام بولاية مينيسوتا كيث إليسون، وهو مسلم الديانة، بقيادة التحقيق في قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد.

وقال إليسون بتغريدة له على تويتر "بقدر كبير من التواضع والجدية الكبيرة، أقبل مسؤولية القيادة في هذه القضية الحرجة التي تنطوي على مقتل جورج فلويد".

وأضاف "سنستغل كل الموارد الضرورية لتحقيق العدالة في هذه القضية".

It with a large degree of humility and a great seriousness, I accept for my office the responsibility for leadership on this critical case involving the killing of George Floyd.

We are going to bring to bear all the resources necessary to achieve justice in this case. pic.twitter.com/XXafzFT0Kd

— Attorney General Keith Ellison (@AGEllison) June 1, 2020