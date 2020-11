تسجيل صوتي مسرب.. ترمب يصف حكام الولايات بالضعف ويدعوهم إلى القوة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أمريكية تسجيلا لما قالت إنها مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترمب وعدد من حكام الولايات، انتقد فيها نرمب رد فعلهم على الاحتجاجات في البلاد.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن تسجيل صوتي حصلت عليه للمكالمة "عليكم السيطرة، إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم تهدرون الوقت. سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى".

وقال ترمب خلال الاتصال، الذي جرى الاثنين، إنه يجب على حكام الولايات اتخاذ موقف أكثر صرامة وإن ردهم الحالي يجعلهم يبدون ضعفاء.

"You have to dominate": President Trump told governors on a call Monday that they are "weak" on protesters, and pushed them to arrest more people and "put them in jail for 10 years." These are excerpts from audio obtained by CBS News. https://t.co/r8pkyRYu1F pic.twitter.com/p4qThKAWeB

— CBS News (@CBSNews) June 1, 2020