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سياسة|الولايات المتحدة

تسجيل صوتي مسرب.. ترمب يصف حكام الولايات بالضعف ويدعوهم إلى القوة (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
1/6/2020

نشرت وسائل إعلام أمريكية تسجيلا لما قالت إنها مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترمب وعدد من حكام الولايات، انتقد فيها نرمب رد فعلهم على الاحتجاجات في البلاد.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن تسجيل صوتي حصلت عليه للمكالمة "عليكم السيطرة، إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم تهدرون الوقت. سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى".

وقال ترمب خلال الاتصال، الذي جرى الاثنين، إنه يجب على حكام الولايات اتخاذ موقف أكثر صرامة وإن ردهم الحالي يجعلهم يبدون ضعفاء.

وأضافت أن ترمب حث حكام الولايات على القصاص وأن ينفذوا اعتقالات شاملة وأن يصدروا قوانين ضد حرق العلم.

وذكرت أن ترمب قال في التسجيل إن العالم يضحك على أمريكا.

وقالت عدة وسائل إعلام إن حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي جيه.بي بريتسكر قال لترمب إن كلامه يزيد من سوء وضع متفجر وإن رد ترمب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، كان غاضبا.

ولم يصدر تعليق عن البيت الأبيض على الاتصال الذي تم بعد أن شابت أعمال العنف المظاهرات السلمية على وفاة جورج فلويد على أيدي أفراد من شرطة مدينة مينيابوليس الأسبوع الماضي.

ولم يدل ترمب ببيان علني رئيسي منذ وفاة فلويد في الأسبوع الماضي لكنه كتب مرات كثيرة على تويتر للضغط من أجل رد حازم.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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