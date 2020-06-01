تسجيل صوتي مسرب.. ترمب يصف حكام الولايات بالضعف ويدعوهم إلى القوة (فيديو)

نشرت وسائل إعلام أمريكية تسجيلا لما قالت إنها مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترمب وعدد من حكام الولايات، انتقد فيها نرمب رد فعلهم على الاحتجاجات في البلاد.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن تسجيل صوتي حصلت عليه للمكالمة "عليكم السيطرة، إذا لم تسيطروا على الوضع فإنكم تهدرون الوقت. سيسحقونكم وستظهرون كمجموعة من الحمقى".

وقال ترمب خلال الاتصال، الذي جرى الاثنين، إنه يجب على حكام الولايات اتخاذ موقف أكثر صرامة وإن ردهم الحالي يجعلهم يبدون ضعفاء.

"You have to dominate": President Trump told governors on a call Monday that they are "weak" on protesters, and pushed them to arrest more people and "put them in jail for 10 years." These are excerpts from audio obtained by CBS News. https://t.co/r8pkyRYu1F pic.twitter.com/p4qThKAWeB — CBS News (@CBSNews) June 1, 2020

وأضافت أن ترمب حث حكام الولايات على القصاص وأن ينفذوا اعتقالات شاملة وأن يصدروا قوانين ضد حرق العلم.

وذكرت أن ترمب قال في التسجيل إن العالم يضحك على أمريكا.

تسجل صوتي لمكالمة #ترامب مع محافظين ولايات حدثت بها مظاهرات، ويقول فيها ان العالم يضحك على أمريكا وأنهم يحب ان يستخدموا المزيد من القوة والحزم. المحافظون انتقدوه وطلبوا منه تخفيف لهجته التي تقسم البلادpic.twitter.com/KC347qdz89 — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) June 1, 2020

وقالت عدة وسائل إعلام إن حاكم ولاية إلينوي الديمقراطي جيه.بي بريتسكر قال لترمب إن كلامه يزيد من سوء وضع متفجر وإن رد ترمب، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، كان غاضبا.

ولم يصدر تعليق عن البيت الأبيض على الاتصال الذي تم بعد أن شابت أعمال العنف المظاهرات السلمية على وفاة جورج فلويد على أيدي أفراد من شرطة مدينة مينيابوليس الأسبوع الماضي.

ولم يدل ترمب ببيان علني رئيسي منذ وفاة فلويد في الأسبوع الماضي لكنه كتب مرات كثيرة على تويتر للضغط من أجل رد حازم.