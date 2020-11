بالانحناء على الركبة.. الشرطة الأمريكية تتضامن مع المتظاهرين (فيديو)

مع استمرار الاحتجاجات بالولايات المتحدة وتعامل الشرطة العنيف معها، ظهرت عدة مقاطع فيديو لأفراد شرطة يعلنون رفضهم للعنف الشرطي وتضامنهم مع مطالب المتظاهرين.

وكانت قد اندلعت احتجاجات واسعة منذ ستة أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول أخرى حول العالم أيضا، إثر مقتل الأمريكي جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية على يد أحد أفراد الشرطة البيض.

وانتشرت مقاطع فيديو كثيرة تظهر تعامل أفراد الشرطة العنيف مع المتظاهرين باستخدام الهراوى والغاز والرصاص المطاطي، إلا أن بعضهم أعلن تضامنه مع المتظاهرين ومطالبهم مؤخرا.

https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1266926177878519809?ref_src=twsrc%5Etfw

حيث أعلن أحد أفراد الشرطة في مدينة فلينت بولاية ميشيغان أنه يتضامن مع مطالب المظاهرين المناهضة للعنصرية، قائلا إنه خلع خوذته ويريد أن تتحول الاحتجاجات إلى مسيرات،فطالبه الجمهور بأن ينضم إليهم ففعل ذلك.

وساعد بعض من أفراد الشرطة في مدينة كامدين بولاية نيوجيرسي المتظاهرين في حمل اللافتات، وانضموا إلى الحشود التي تقول "لا عدالة، لا سلام".

When police saw them marching, they did something.

In Camden, NJ, protestors took to the streets to peacefully protest racial injustice.

وفي مدينة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا انحنى قائد الشرطة على ركبتيه مع بقية أفراد الشرطة بالمدينة وغردت الإدارة قائلة "في ذكرى جورج فلويد، نلفت الانتباه إلى عنف الشرطة ضد السود".

SCPD is fully supportive of peaceful protests @CityofSantaCruz and we always keep them safe.

Hundreds gathered on Pacific Ave in #SantaCruz, taking a knee together in memory of George Floyd & bringing attention to police violence against Black people. PhotoCredit @Shmuel_Thaler pic.twitter.com/EmfAfcIZaM

— Santa Cruz Police (@SantaCruzPolice) May 30, 2020