بالانحناء على الركبة.. الشرطة الأمريكية تتضامن مع المتظاهرين (فيديو)

مع استمرار الاحتجاجات بالولايات المتحدة وتعامل الشرطة العنيف معها، ظهرت عدة مقاطع فيديو لأفراد شرطة يعلنون رفضهم للعنف الشرطي وتضامنهم مع مطالب المتظاهرين.

وكانت قد اندلعت احتجاجات واسعة منذ ستة أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول أخرى حول العالم أيضا، إثر مقتل الأمريكي جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية على يد أحد أفراد الشرطة البيض.

وانتشرت مقاطع فيديو كثيرة تظهر تعامل أفراد الشرطة العنيف مع المتظاهرين باستخدام الهراوى والغاز والرصاص المطاطي، إلا أن بعضهم أعلن تضامنه مع المتظاهرين ومطالبهم مؤخرا.

https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1266926177878519809?ref_src=twsrc%5Etfw

حيث أعلن أحد أفراد الشرطة في مدينة فلينت بولاية ميشيغان أنه يتضامن مع مطالب المظاهرين المناهضة للعنصرية، قائلا إنه خلع خوذته ويريد أن تتحول الاحتجاجات إلى مسيرات،فطالبه الجمهور بأن ينضم إليهم ففعل ذلك.

وساعد بعض من أفراد الشرطة في مدينة كامدين بولاية نيوجيرسي المتظاهرين في حمل اللافتات، وانضموا إلى الحشود التي تقول "لا عدالة، لا سلام".

In Camden, NJ, protestors took to the streets to peacefully protest racial injustice. When police saw them marching, they did something. They decided to join them. #riots2020 #GeorgeFloyd #laprotest #LosAngelesriots #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/84eagEYFv5 — Beth Doane (@BethDoane) May 31, 2020

وفي مدينة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا انحنى قائد الشرطة على ركبتيه مع بقية أفراد الشرطة بالمدينة وغردت الإدارة قائلة "في ذكرى جورج فلويد، نلفت الانتباه إلى عنف الشرطة ضد السود".

SCPD is fully supportive of peaceful protests @CityofSantaCruz and we always keep them safe. Hundreds gathered on Pacific Ave in #SantaCruz, taking a knee together in memory of George Floyd & bringing attention to police violence against Black people. PhotoCredit @Shmuel_Thaler pic.twitter.com/EmfAfcIZaM — Santa Cruz Police (@SantaCruzPolice) May 30, 2020

وصوّر ضابطا شرطة في مدينة كانساس بولاية ميسوري، أحدهما أبيض و الآخر أسود، وهما يحملان لافتة مكتوب عليها "إنهاء وحشية الشرطة".

Apparently cops in Kansas City joined the local protest against police brutality. And my first reaction was to say something smart ass. But this is truly a start. pic.twitter.com/e3sUwaR16h — Dylan (@dyllyp) May 30, 2020

وفي مدينة فارغو، بولاية داكوتا الشمالية، شوهد ضابط يمسك بيد أحد منظمي الاحتجاج، وهو يحمل لافتة كتب عليها "نحن من جنس واحد، الجنس البشري".

Pictured is @FargoPolice holding hands with protest organizers & a sign ‘We are one race… The HUMAN race.’ Truly powerful. pic.twitter.com/szkwRTmDAg — Bailey Hurley (@BaileyHurleyVNL) May 30, 2020

كما شارك الضباط في مدينة فيرغسون، بولاية ميسوري، في حركة ركوع على الركبة لمدة تسع دقائق ونصف في ذكرى فلويد، وسط اندلاع الهتافات من الحشود.

An HIP intern was filming a protest in Ferguson, MO at the police station when this happened…. As the protest leader called for a 9 1/2 minute knee in honor of George Floyd; Ferguson police of every color also took a knee in joint honor with protest. #WeStandTogether pic.twitter.com/6iN0dMroby — Heroic Imagination (@HIPorg) May 31, 2020

وتكرر المشهد أيضا في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

https://twitter.com/Alexancooper/status/1267212443152904192?ref_src=twsrc%5Etfw