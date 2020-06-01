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سياسة|الولايات المتحدة

بالانحناء على الركبة.. الشرطة الأمريكية تتضامن مع المتظاهرين (فيديو)

أفراد شرطة عدة مدن أمريكية يعلنون تضامنهم مع المتظاهرين ورفضهم للعنف
أفراد شرطة عدة مدن أمريكية يعلنون تضامنهم مع المتظاهرين ورفضهم للعنف
1/6/2020

مع استمرار الاحتجاجات بالولايات المتحدة وتعامل الشرطة العنيف معها، ظهرت عدة مقاطع فيديو لأفراد شرطة يعلنون رفضهم للعنف الشرطي وتضامنهم مع مطالب المتظاهرين.

وكانت قد اندلعت احتجاجات واسعة منذ ستة أيام في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي دول أخرى حول العالم أيضا، إثر مقتل الأمريكي جورج فلويد ذي الأصول الأفريقية على يد أحد أفراد الشرطة البيض.

وانتشرت مقاطع فيديو كثيرة تظهر تعامل أفراد الشرطة العنيف مع المتظاهرين باستخدام الهراوى والغاز والرصاص المطاطي، إلا أن بعضهم أعلن تضامنه مع المتظاهرين ومطالبهم مؤخرا.

https://twitter.com/JoshuaPotash/status/1266926177878519809?ref_src=twsrc%5Etfw

حيث أعلن أحد أفراد الشرطة في مدينة فلينت بولاية ميشيغان أنه يتضامن مع مطالب المظاهرين المناهضة للعنصرية، قائلا إنه خلع خوذته ويريد أن تتحول الاحتجاجات إلى مسيرات،فطالبه الجمهور بأن ينضم إليهم ففعل ذلك.

وساعد بعض من أفراد الشرطة في مدينة كامدين بولاية نيوجيرسي المتظاهرين في حمل اللافتات، وانضموا إلى الحشود التي تقول "لا عدالة، لا سلام".

وفي مدينة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا انحنى قائد الشرطة على ركبتيه مع بقية أفراد الشرطة بالمدينة وغردت الإدارة قائلة "في ذكرى جورج فلويد، نلفت الانتباه إلى عنف الشرطة ضد السود".

وصوّر ضابطا شرطة في مدينة كانساس بولاية ميسوري، أحدهما أبيض و الآخر أسود، وهما يحملان لافتة مكتوب عليها "إنهاء وحشية الشرطة".

وفي مدينة فارغو، بولاية داكوتا الشمالية، شوهد ضابط يمسك بيد أحد منظمي الاحتجاج، وهو يحمل لافتة كتب عليها "نحن من جنس واحد، الجنس البشري".

كما شارك الضباط في مدينة فيرغسون، بولاية ميسوري، في حركة ركوع على الركبة لمدة تسع دقائق ونصف في ذكرى فلويد، وسط اندلاع الهتافات من الحشود.

وتكرر المشهد أيضا في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون.

https://twitter.com/Alexancooper/status/1267212443152904192?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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