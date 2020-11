انقطع الاتصال معها.. مطالبات للسعودية بكشف وضع الناشطة لجين الهذلول

طالب حساب معتقلي الرأي (تجمع حقوقي سعودي)، الإثنين، سلطات بلاده بالكشف الفوري عن وضع الناشطة لجين الهذلول، المحتجزة منذ أكثر من عامين في سجون المملكة.

جاء ذلك في تغريدة للتجمع نشرت على حسابه الموثق بـ "تويتر" عقب تأكيد أسرة الناشطة السعودية المحتجزة، انقطاع الاتصال معها للأسبوع الثالث على التوالي، ومنع الزيارات عنها منذ أكثر من شهرين.

وقال الحساب: "نطالب السلطات السعودية بالكشف الفوري عن وضع لجين الهذلول، وظروفها الصحية من خلال السماح لها بالتواصل مع عائلتها، والإفراج الفوري عنها من من دون إبطاء أو شروط مسبقة".

وتابع: "استمرار حرمان لجين من حقها في الاتصال غير مقبول قانونياً، ولا ننسى أن اعتقالها باطل في الأصل، ولا نُغفل جريمة تعذيبها بوحشية".

🔴 Breaking@LinaAlhathloul confirms that her sister @LoujainHathloul did not call the family for the third week in a row, and that visits are denied since March. She adds: "the first period she was held incommunicado was when she was being tortured."#لجين_الهذلول pic.twitter.com/Wd1XYn1n3X

