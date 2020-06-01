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سياسة

"الإمارات تنضم لمحور المقاومة".. تغريدة لأنور قرقاش تثير السخرية

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش
1/6/2020

أثارت تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الإثنين، عن فلسطين ومحاولات إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، ردود أفعال ساخرة.

وقال قرقاش في تغريدته إنه على إسرائيل التوقف عن حديثها المستمر حول ضم الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن "أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة خطيرة لعملية السلام، كما أنه يقوض حق تقرير المصير للفلسطينيين، ويشكل رفضاً للتوافق الدولي والعربي نحو الاستقرار والسلام".

واعتبر أحد الناشطين، أن الإمارات أصبحت بعد تغريدة قرقاش "جزءًا من محور المقاومة"، فيما قال آخر إنه "عمل وقح".

واهتم عدد من الناشطين والصحفيين الإسرائيلين بإعادة نشر التغريدة. وتساءل أحدهم بسخرية أين هي عملية السلام التي ستنتكس؟. 

ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تقاربا كبيرا بينهما، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين الذين صرحوا في مناسبة عدة بوجود تقارب مع أبو ظبي، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

كما تعهد نتنياهو، أثناء حملته الانتخابية، بتوقيع اتفاقيات سلام "تاريخية" مع مزيد من الدول العربية. وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل. 

وفي أكثر من مناسبة، أعلن نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماءها، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التطبيع بأشكال عدة عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة اقتصادية ورياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

https://twitter.com/Boom5613/status/1267378588405374981?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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