"الإمارات تنضم لمحور المقاومة".. تغريدة لأنور قرقاش تثير السخرية

أثارت تغريدة لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الإثنين، عن فلسطين ومحاولات إسرائيل ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، ردود أفعال ساخرة.

وقال قرقاش في تغريدته إنه على إسرائيل التوقف عن حديثها المستمر حول ضم الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المسؤول الإماراتي أن "أي تحرك إسرائيلي أحادي الجانب سيكون انتكاسة خطيرة لعملية السلام، كما أنه يقوض حق تقرير المصير للفلسطينيين، ويشكل رفضاً للتوافق الدولي والعربي نحو الاستقرار والسلام".

Continued Israeli talk of annexing Palestinian lands must stop. Any unilateral Israeli move will be a serious setback for the peace process, undermine Palestinian self determination & constitute a rejection of the international & Arab consensus towards stability & peace. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) June 1, 2020

واعتبر أحد الناشطين، أن الإمارات أصبحت بعد تغريدة قرقاش "جزءًا من محور المقاومة"، فيما قال آخر إنه "عمل وقح".

UAE are now part of the axis of resistance lmao https://t.co/0ADO4GtnVi — 🇮🇷Plagiste4you🇫🇷 (@Plagiste4you) June 1, 2020

واهتم عدد من الناشطين والصحفيين الإسرائيلين بإعادة نشر التغريدة. وتساءل أحدهم بسخرية أين هي عملية السلام التي ستنتكس؟.

Senior UAE official on West Bank annexation#AnnexationNation https://t.co/Rp1T44tpUT — Raphael Ahren (@RaphaelAhren) June 1, 2020

ورسميا لا توجد علاقات دبلوماسية بين الإمارات وإسرائيل، إلا أن السنوات الأخيرة الماضية شهدت تقاربا كبيرا بينهما، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين الذين صرحوا في مناسبة عدة بوجود تقارب مع أبو ظبي، ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

השר במשרד החוץ של איחוד האמירויות אנוואר גרגאש: ההצהרות הישראליות על סיפוח חייבות להיפסק https://t.co/7Wx2VEPdWT — Barak Ravid (@BarakRavid) June 1, 2020

كما تعهد نتنياهو، أثناء حملته الانتخابية، بتوقيع اتفاقيات سلام "تاريخية" مع مزيد من الدول العربية. وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

"Setback for the peace process”, Where is the 'peace process’? https://t.co/ULoqjJrWz3 — mikel ayestaran (@mikelayestaran) June 1, 2020

وفي أكثر من مناسبة، أعلن نتنياهو عن تقارب بين إسرائيل ودول عربية من دون أن يحدد أسماءها، في وقت تتصاعد فيه وتيرة التطبيع بأشكال عدة عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة اقتصادية ورياضية وثقافية تقيمها دول عربية.

UAE foreign minister says annexation "will constitute a rejection of the international & Arab consensus towards stability & peace" https://t.co/MHGlIRnhIy — Amichai Stein (@AmichaiStein1) June 1, 2020

Any explanation why no Arab official has denied a front page story (May 30) in the Hebrew Israel Hayom daily, quoting (!) senior officials in KSA, HKJ and Egupt as telling the Israeli correspondent "ignore our public objections. Annexation is OK". https://t.co/OZTA33DIbb — Nimrod Novik (@NimrodNovik) June 1, 2020

It is a shameless act https://t.co/U8PpnWhL2A — Ahmed Ali 🇦🇪 احمد علي (@UAEAhmedAli) June 1, 2020

