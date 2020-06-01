احتفاء على مواقع التواصل بدعوى في أمريكا ضد السيسي ورئيس وزراء مصري

احتفى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى قضائية رفعها الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي "لتعذيبه إبان اعتقاله بمصر قبل سنوات"

وأطلقت القاهرة سراح سلطان قبل 5 سنوات، إثر التنازل عن جنسيته المصرية، وسفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب أقل من سنتين من اعتقاله في أغسطس/ آب 2013، وبدء محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وعقب التنازل عن جنسيته المصرية، سقطت عن سلطان فترة عقوبة بالسجن تصل إلى 25 عاما في تلك القضية على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح".

وتعتقل السلطات المصرية منذ أكثر من سبع سنين والده عضو جماعة الإخوان المسلمين في ظل ظروف صعبة في السجن.

وأعلن سلطان، الإثنين، رفع دعوى أمام محكمة أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي، يتهمه فيها – ومسؤولين آخرين بينهم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي- بـ"تعذيبه" إبان اعتقاله بمصر قبل سنوات.

هذا الحراك القانوني ليس هدفه الانتصارات السياسية أو الفكرية، إنه يسعى لتحقيق المحاسبة والعدالة ولمحاولة ردع ومنع التعذيب. البيان الكامل عن رفع دعوى ضد المسؤولين عن تعذيبي:#ممكن_تتحاسب pic.twitter.com/YhZ5BXPvVq — Mohamed Soltan | محمد سلطان (@soltan) June 1, 2020

وقال سلطان، في بيان نشره على تويتر: "هذا الإجراء القانوني لا يسعى لانتصار سياسي أو فكري، لكن يسعى لتحقيق العدالة ضد الببلاوي ومسؤولين آخرين (لم يسمهم/ حكومة الببلاوي تولت من يوليو/تموز 2013 إلى فبراير/شباط 2014) في الذكرى الخامسة لحريتي (إطلاق سراحه)".

و قال إريك لويس، محامي سلطان، في بيان، إن موكله تقدم، الإثنين، بدعواه "بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي".

وأوضح أن الدعوى تسمح بالنظر في إمكانية مقاضاة الببلاوي الذي يوجد حاليا في واشنطن، ويشغل منصبا رفيعا هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وأكد أن موكله "تعرض للتعذيب"عقب اعتقاله بمصر.

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1267460136228052992?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/TarekHussein22/status/1267480585615917058?ref_src=twsrc%5Etfw

محمد سلطان قام اليوم برفع قضية ضد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق يتهمه فيها بأنه أمر وأشرف على تعذيبه أثناء فترة وجوده بالسجن في مصر. — Dalia Ziada (@daliaziada) June 1, 2020

فكره كويسه وواقعيه من محمد سلطان انه يرجع حقه

محمد سلطان اضرب عن الطعام سنه تقريبا وخرج من السجن بعد تنازله عن الجنسية المصرية

واجب نقف معاه علشان يرجع حقه #ممكن_تتحاسب pic.twitter.com/60T4nBVsQe — yasser el shal (@yaser_elshal) June 1, 2020

محمد سلطان @soltanlife رفع قضية النهاردة في واشنطن ضد مسئولين مصريين بتهمه تعذيبه. تعتبر القضية الأولى من نوعها وقد لا تكون الأخيرة.

تحياتي اليك يا محمد وربما أيقظت الآخرين.#ممكن_تتحاسب في أي وقت ومكان يا باشا. https://t.co/EMK8wlO8yJ — Amr Waked (@amrwaked) June 1, 2020

#واشنطن_بوست#محمد_سلطان المصاب في #رابعة والذي تعرض للاعتقال والتعذيب الوحشي طوال21شهرا قبل أن يجبر عن التنازل عن جنسيته وإعادته للولايات المتحدة

يقاضي كلامن #حازم_الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق والمقيم في #واشنطن و #السيسي و #عباس_كامل و3من قيادات الداخليةhttps://t.co/bJABaDS1vr — أسامة رشدي (@OsamaRushdi) June 1, 2020

May Justice be Delivered. We are with you in this journey dear Mohamed. https://t.co/OeB9nnUMPN — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) June 1, 2020

أول التجاء للقضاء الدولي لمحاسبة المسئولين في عهد السيسي عن التعذيب وجرائم أخري ومنع افلاتهم بجرائمهم بسبب تأميم النظام القضائي المصري واخضاعه للحاكم الفرد ⁦@soltanlife⁩#ممكن_تتحاسب https://t.co/pNaRiXTw9F — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 1, 2020

ولم يصدر عن السلطات المصرية أو الببلاوي أو صندوق النقد الدولي تعليقا بشأن الدعوى، غير أن القاهرة كانت تنفي عادة خلال فترة اعتقال سلطان، أي اتهامات محلية أو دولية بوجود تعذيب في مقارها الأمنية أو سجونها.

