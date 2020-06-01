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سياسة

أمريكا ترسل مليوني جرعة من عقار ترمب ضد كورونا إلى البرازيل

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال لقائه ترامب في 7 مارس/آذار الماضي
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو خلال لقائه ترامب في 7 مارس/آذار الماضي
1/6/2020

قالت الحكومتان الأمريكية والبرازيلية، الأحد، إن الولايات المتحدة زودت البرازيل بمليوني جرعة من عقار هيدروكسي كلوروكين لعلاج فيروس كورونا وذلك رغم تحذيرات طبية من مخاطر الدواء.

ونشر البيت الأبيض إعلانا مشتركا عن العقار المخصص لعلاج الملاريا، والذي أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره البرازيلي جايير بولسونارو، بعد أيام فقط من قرار منظمة الصحة العالمية وقف تجربته على مرضى بالفيروس بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.

وذكر البيان "يقف الشعبان الأمريكي والبرازيلي متضامنين في الحرب على فيروس كورونا…ونعلن أن حكومة الولايات المتحدة سلمت مليوني جرعة من هيدروكسي كلوروكين إلى الشعب البرازيلي".

وزاد الطلب على الدواء الموجود منذ عشرات السنين بعدما روج له ترمب مرارا كعلاج لفيروس كورونا رغم افتقاره إلى أدلة علمية.

وقال ترمب قبل نحو أسوعين إنه يتناول -على سبيل الوقاية- عقار هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا.
وأضاف: "أتناوله (العقار) منذ نحو أسبوع ونصف الأسبوع، أتناول حبة يوميا. في وقت ما سأتوقّف" عن تناول هذا الدواء.

وكانت السلطات الصحية الأمريكية والكندية قد حذرت في نهاية أبريل/نيسان الماضي من خطورة استخدام هيدروكسي كلوروكين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أو علاج المصابين بهذا الفيروس، إذا لم يكن استخدامه يتمّ في إطار تجارب سريرية تخضع للمراقبة.

لكن الرئيس الأمريكي قال للصحفيين إن تناوله هيدروكسي كلوروكين "لن يؤدّي إلى ضرر"، مؤكّدا أن هذا العقار "يتم استخدامه منذ أربعين عاما.. الكثير من الأطباء يتناولونه".

والكلوروكين والهيدروكسي كلوروكين عقاران يستخدمان منذ سنوات عديدة لعلاج الملاريا وبعض أمراض المناعة الذاتية، مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.

البرازيل تحتل المرتبة الثاتية بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا
 نصف مليون إصابة بكورونا

 في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 16409 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد ليصل مجمل الإصابات بالبلاد إلى 514849 حالة وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 480 وفاة جديدة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع إجمالي الوفيات إلى29314  في رابع أكبر عدد لضحايا الوباء في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا.

وحتى الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6  ملايين و280  ألفا، توفي منهم ما يزيد على 374  ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و852 ألفا، وفق موقع "وولد ميترز"  المختص برصد ضحايا الفيروس.

المصدر : رويترز
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