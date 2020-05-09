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سياسة

نائب أوربي يهاجم سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان

لقاء سابق بين الرئيس الفرنسي (يمين) وولي العهد السعودي (يسار)
لقاء سابق بين الرئيس الفرنسي (يمين) وولي العهد السعودي (يسار)
8/5/2020

انتقد النائب الفرنسي في البرلمان الأوربي تييري مارياني سجل حقوق الإنسان في السعودية والتعامل الاستثنائي من فرنسا ودول أوربية مع السعودية بالرغم من سجلها السيء.

وقال مارياني إن تصدير السلاح لدولة مثل السعودية ذات علاقات مع مجموعات متطرفة في اليمن هو أمر خطير.

وأوضح أن البرلمان الأوربي يتابع عن كثب الأوضاع في السعودية حيث يتم تكميم الأفواه ومحاصرة حرية التعبير عن الرأي.

وعبر مارياني عن اشمئزازه من تعرض نشطاء سعوديين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة للانتهاكات والتعذيب، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في التعامل مع الموضوع من منظور "المعايير المزدوجة".

ودعا البرلمان الأوربي بألا يقف مكتوف الأيدي وأن يتبنى نهجا واقعيا للتعامل مع هذه الحالات وأن يطلب من السعودية تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الاتحاد الأوربي.

وطالب مارياني فرنسا والدول الأوربية الأخرى باستغلال مكانتها وأن تحد من نطاق واستخدام الأسلحة التي يتم تسليمها إلى السلطات السعودية، مشيرا إلى ما أصدره مجلس الدولة البلجيكي بمنع 17 رخصة تصدير إلى الرياض لأن الشروط لم تستوف لضمان عدم استخدام هذه الأسلحة في اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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