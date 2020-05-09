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سياسة

ممرض مصاب بكورونا يفضح وزارة الصحة المصرية (فيديو)

9/5/2020

اضطر ممرض مصري إلى نشر "بث مباشر" من داخل غرفة الحجر الصحي بمدينة طوخ، التابعة لمحافظة القليوبية (شمالي مصر)، والتي بدت خالية من أية معدات طبية.

ويعمل الممرض "أخصائي تمريض" بقسم الرعاية في مستشفى شبين القناطر، قبل أن يصاب بالفيروس ونُقل إلى الحجر الصحي بحميات طوخ.

وناشد الممرض وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، بمساعدة من تصفهم بـ"الجيش الأبيض"، وألا تقتصر المسألة على مجرد الحديث الإعلامي.

وكشف الممرض نفسه عن تدهور الحالة المعنوية لزميلته في الحجر، وعزمها الانتحار في مقر الحجر الصحي، بسبب  المعاملة غير الإنسانية وعدم تقديم الرعاية الطبية.

و قالت وزيرة الصحة إن مسؤولية زيادة عدد المصابين تقع على كاهل المواطن وحده.

كما صرّح رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، الخميس الماضي، بأن الحكومة قد بذلت كل ما في وسعها للحد من تفشي الفيروس، وأن المسؤولية الأكبر يتحملها المواطن.

وكان رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، حسام حسنى، قد أدلى بتصريح خلال مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني، جاء فيه "كنا نراهن طوال الفترة الماضية على وعى الشعب بالموقف الراهن، والآن نحتاج إلى تعاون وثيق وشديد بين وعى الشعب وقرارات شديدة القوة".

وانتقد حسني بعض السلوكيات العامة غير الواعية بطبيعة وخطورة الوباء في مصر، واستطرد "للأسف وعى الشعب صحيًّا غير موجود، استهان الشعب بكورونا وكورونا لا يستهان به".

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يذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد أصاب 8 آلاف و964 شخصًا في مصر، وأودى بحياة 514 مصابًا، بينما تعافت ألفا حالة، حتى الآن.

وعالميًا، أصاب الفيروس 4 ملايين و77 ألفًا و355 شخصًا، توفي منهم 279 ألفًا و43 مصابًا، في حين تعافى مليون و417 ألفًا و682 شخصًا، حتى اللحظة.

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