مصر: بعد رهان الحكومة على الوعي إفطار جماعي بكورنيش الإسكندرية (فيديو)

أثار مقطع فيديو وصور تظهر زحاما، على كورنيش (بحر) محافظة الإسكندرية شمالي مصر، غضبا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي التي تفرضها جائحة كورونا.

وتوافد العشرات إلى منطقة الكورنيش قبل غروب الشمس للإفطار رغم إجراءات الدولة لمواجهة تفشي فيروس "كوفيد 19".

وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوه بـ "تساهل السلطات المصرية" في التعامل مع الأمر وعدم فرض عقوبات شديدة على مخالفي الإجراءات الاحترازية".

طول ما الدولة بتراهن على وعي الناس والأمور من سيئ إلى أسوأ ومحدش عايز يسمع الكلام….

.. حتى وقت الحظر الشرطة بتفوت ومفيش التزام…

.. يعنى إيه على كورنيش إسكندرية يتعمل فطار جماعي لالف شخص….

.. لو هناك تواجد أمنى وشرطي ما إستطاع هؤلاء التجمع معا بهذا الشكل ومئات السيارات🤔🤔🤔 — Sobhy Mohamed ⚘🇪🇬🇪🇬🇪🇬⚘ (@PXWoEF9tNF7UsQX) May 9, 2020

هذا، و أكدت السلطات المعنية في محافظة الإسكندرية على أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ستتعامل بكل حسم وقوة مع المخالفين لكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام محلية.

موقوف حالنا ومخروب بيتنا ومعانا عيال وربنا وحده اللي عالم عايشين ازاي وقولنا عشان نعدي ونخلص لكن احنا نشيل ليله شويه ناس جهلة مش حاسه بالبتعمله ولاحاسه بينا يعملوا موائد إفطار فى شوارع واسفه وعزومات على الإفطار كده رايحين ومش راجعين اقسم بالله هنلبس فى حيطة سد وهنروح فطيس😡 pic.twitter.com/G8HnCXTllG — Hanaa Kanawy (@HanaaKanawy) May 8, 2020

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تسجيل 488 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 حالة.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها على موقع "فيسبوك" إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالات وفاة.

مجهودات مكثفه من الشرطه و الجيش لأخلاء كورنيش الأسكندريه و أعتراض المواطنين. بعد انتشار ظاهرة الفطار الرمضاني علي البحر #الأسكندريه pic.twitter.com/Z7wwfteL0y — اسكندرية – Alexandria (@Alexandria_egy1) May 9, 2020

من هنا ورايح مافيش حد هايفطر على كورنيش البحر تانى #الإسكندرية ✋🏼

خلصت pic.twitter.com/FeNu4WUlTm — Ramy Abd Elnaby 🇪🇬 (@ramydesign) May 9, 2020

لايف …افطار جماعي علي كورنيش الإسكندرية….وعمار ي اسكندرية ….اهداء للمحافظة …يجعله عامر 🤫🧐🤔 pic.twitter.com/Erd4Ds8bJq — Dr.Haala MOhamed (@drhala49486620) May 9, 2020

الآن، الإفطار الجماعي على كورنيش الإسكندرية .. أو بعبارةٍ أخرى : لاحياةَ لمن يُنادي المنادي pic.twitter.com/lwVIVyduF2 — Dr. Youssef Ziedan (@Dryoussefziedan) May 7, 2020