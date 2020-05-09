البث الحي
سياسة

مصر: الوزارة رفضت أخذ مسحة طبية منهن – احتجاج ممرضات مستشفى حكومي (فيديو)

9/5/2020

احتجت ممرضات بمستشفى مركز الباجور، التابع لمحافظة المنوفية (شمالي مصر) إثر رفض وزارة الصحة أخذ مسحة طبية منهن.

وقالت إحداهن إنهن أنجزن عملهن على أكمل وجه، ومن حقهن الاطمئنان على صحتهن لحماية أنفسهن وعوائلهن.

وأكدت وجود طبيب وأبنائه وأحفاده في الحجر الصحي إثر إصابتهم جميعًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأشارت إلى أن وجود الطبيب وأهله يمثل عبئًا كان يمكن تداركه لو أن الدولة وفرت له المسحة الطبية من البداية.

وتساءلت إحدى ممرضات المستشفى: "هل نحن الجيش الأبيض في الأغاني والمسلسلات فقط؟" وردت زميلتها: "نحن لم نطلب منهم أغاني ولا مسلسلات، وإنما نطالب بحقوقنا المشروعة".

وتعاني المستشفيات الحكومية من نقص المستلزمات اللازمة لمواجهة الفيروس، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأطقم الطبية، ووفاة بعضهم.

يذكر أن مصر سجّلت 8 آلاف و476 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي  بالإصابة بالفايروس 503 شخص، في حين تعافى ألف و945 شخصًا، حتى الآن.

وعلى الصعيد الدولي، أصيب 8 ملايين و55 ألفًا و572 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 277 ألفًا و886 مصابًا، بينما عوفي مليون و411 ألفًا و125 شخصًا، حتى اللحظة.

اقرأ أيضًا:

وفاة أول طبيب في مصر بسبب كورونا.. هذه تفاصيل اللحظات الأخيرة

الشَلوْلَو.. سخرية من وصفة طبيب مصري لعلاج كورونا (فيديو)

طبيب مصري بإيطاليا يحذر من كارثة في مصر مع تزايد مصابي كورونا (فيديو)

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)