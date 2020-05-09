مصر: الوزارة رفضت أخذ مسحة طبية منهن – احتجاج ممرضات مستشفى حكومي (فيديو)

احتجت ممرضات بمستشفى مركز الباجور، التابع لمحافظة المنوفية (شمالي مصر) إثر رفض وزارة الصحة أخذ مسحة طبية منهن.

وقالت إحداهن إنهن أنجزن عملهن على أكمل وجه، ومن حقهن الاطمئنان على صحتهن لحماية أنفسهن وعوائلهن.

وأكدت وجود طبيب وأبنائه وأحفاده في الحجر الصحي إثر إصابتهم جميعًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأشارت إلى أن وجود الطبيب وأهله يمثل عبئًا كان يمكن تداركه لو أن الدولة وفرت له المسحة الطبية من البداية.

وتساءلت إحدى ممرضات المستشفى: "هل نحن الجيش الأبيض في الأغاني والمسلسلات فقط؟" وردت زميلتها: "نحن لم نطلب منهم أغاني ولا مسلسلات، وإنما نطالب بحقوقنا المشروعة".

وتعاني المستشفيات الحكومية من نقص المستلزمات اللازمة لمواجهة الفيروس، مما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الأطقم الطبية، ووفاة بعضهم.

يذكر أن مصر سجّلت 8 آلاف و476 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتوفي بالإصابة بالفايروس 503 شخص، في حين تعافى ألف و945 شخصًا، حتى الآن.

وعلى الصعيد الدولي، أصيب 8 ملايين و55 ألفًا و572 شخصًا، وأودى الفيروس بحياة 277 ألفًا و886 مصابًا، بينما عوفي مليون و411 ألفًا و125 شخصًا، حتى اللحظة.

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