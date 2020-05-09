مستشفى سعودي شهير يعلن إفلاسه ويوجه رسالة لنجل الملك سلمان

أعلن مستشفى سعودي شهير في المدينة المنورة، أنه بصدد الإغلاق نهاية شهر مايو/آيار الجاري، وذلك بسبب مشاكل مالية وإدارية دفعته إلى تصفية العمل فيه.

وتداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي صورة من مذكرة مرسلة من مجموعة عبد الغني حسين، المالكة لمستشفى الدار، إلى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، لإخطاره بوقف العمل بالمستشفى.

وقالت المذكرة: "نظرا للصعوبات الكبيرة التي نواجهها من الناحية المالية والإدارية في تشغيل مستشفى الدار منذ عدة سنوات، فقر قرر مجلس الإدارة إغلاق المستشفى نهاية شهر مايو الحالي".

وأضافت: "سيستمر فقط الطاقم الطبي إلى حين خروج آخر مريض من المستشفى وسيتم البدء في تصفية مستحقات جميع الموظفين طبقا للنظام وذلك خلال أربعة شهور".

بدأت مستشفيات #السعودية بالإفلاس ..

مجموعة عبدالغني حسين، من أكبر المستشفيات بالمدينة المنورة تعلن إفلاسها وتسريح جميع الأطباء والعاملين نظراً للصعوبات المالية والإدارية وعدم قدرتها على الإستمرار وإغلاق المستشفى #كورونا#افلاس_المستشفيات pic.twitter.com/2RMnL2uH94 — نورة الحربي (@n_alharbi12) May 9, 2020

وانتقد عدد من الناشطين على مواقع التواصل إغلاق المستشفى في الوقت الذي تنفق فيه السعودية أموالها على أمور أخرى متعلقة بالترفيه وشراء النوادي، مشيرين إلى أن القطاع الطبي أولى بهذه الأموال خصوصا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

https://twitter.com/Int941/status/1259161198278381568?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 239.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنها سجلت أيضا 1704 إصابات، رفعت الإجمالي إلى 37 ألفا و136 حالة.

مجموعة عبدالغني حسين، من أكبر المستشفيات بالمدينة المنورة تعلن إفلاسها وتسريح جميع الأطباء والعاملين نظراً للصعوبات المالية والإدارية وعدم قدرتها على الإستمرار وإغلاق المستشفى #كورونا#افلاس_المستشفيات #عثمان_الخميسpic.twitter.com/AqHQYVoMra@Hazem_Janahi — ابو سمرة (@amir1196) May 9, 2020

#افلاس_المستشفيات في #السعودية هي مستشفيات خاصة وليست حكومية وهذا مايعني ان الدولة أصبحت تقدم الخدمات مجانًا فتوقف شغل المستشفيات الخاصة

فاللي يحاول يدور الزلة على قولتهم نقولة اركد تراك في #السعودية_العضمى 💚🇸🇦 — جازي (@wrwr_aa) May 9, 2020

📛 الانهيار مستمر !!

مجموعة عبدالغني حسين تعلن إغلاق #مستشفى_الدار في #المدينة_المنورة وتسريح جميع الأطباء والعاملين فيها بسبب عدم قدرتها في الاستمرار في ظل الصعوبات المالية !! حتى المستشفيات بدأت في إعلان إفلاسها وعدم قدرتها التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية ! pic.twitter.com/1MYTdKlioD — حقوق الضعوف (@hukusfof) May 9, 2020