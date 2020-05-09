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سياسة|السعودية

مستشفى سعودي شهير يعلن إفلاسه ويوجه رسالة لنجل الملك سلمان

أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان آل سعود
أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان آل سعود
9/5/2020

أعلن مستشفى سعودي شهير في المدينة المنورة، أنه بصدد الإغلاق نهاية شهر مايو/آيار الجاري، وذلك بسبب مشاكل مالية وإدارية دفعته إلى تصفية العمل فيه.

وتداول نشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي صورة من مذكرة مرسلة من مجموعة عبد الغني حسين، المالكة لمستشفى الدار، إلى أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، لإخطاره بوقف العمل بالمستشفى.

وقالت المذكرة: "نظرا للصعوبات الكبيرة التي نواجهها من الناحية المالية والإدارية في تشغيل مستشفى الدار منذ عدة سنوات، فقر قرر مجلس الإدارة إغلاق المستشفى نهاية شهر مايو الحالي".

وأضافت: "سيستمر فقط الطاقم الطبي إلى حين خروج آخر مريض من المستشفى وسيتم البدء في تصفية مستحقات جميع الموظفين طبقا للنظام وذلك خلال أربعة شهور".

وانتقد عدد من الناشطين على مواقع التواصل إغلاق المستشفى في الوقت الذي تنفق فيه السعودية أموالها على أمور أخرى متعلقة بالترفيه وشراء النوادي، مشيرين إلى أن القطاع الطبي أولى بهذه الأموال خصوصا مع تفشي فيروس كورونا في البلاد.

https://twitter.com/Int941/status/1259161198278381568?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 239.

وأوضحت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أنها سجلت أيضا 1704 إصابات، رفعت الإجمالي إلى 37 ألفا و136 حالة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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