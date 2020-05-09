لضمان التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.. واشنطن توافق على تحديث مروحيات عسكرية لمصر

وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث مروحيات هجومية لمصر بقيمة 2,3 مليار دولار، لكن مسؤولا أكد الجمعة أن الولايات المتحدة مستمرة بممارسة الضغوط على القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وأبلغت الإدارة الأمريكية الكونغرس بأنها أعطت الضوء الأخضر للمضي قدما في صفقة تحديث 43 مروحية من طراز "أباتشي".

وقال مسؤول الصفقات العسكرية في الخارجية الأمريكية ريني كلارك كوبر إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد من سماهم "الإسلاميين" في شبه جزيرة سيناء ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي.

وجاءت الصفقة رغم دعوات السائحة الأمريكية إيبريل كورلي التي تعرّضت لإصابات بالغة في استهداف مروحية أباتشي مجموعة سياح في الصحراء الغربية في مصر عام 2015 قتل فيه صديقها، لوقف الصفقات العسكرية مع مصر.

وتقول كورلي إن السلطات المصرية أقرت بأنها ارتكبت خطأ لكنها ترفض إعطاء أي تعويض.

وقضى مواطن أمريكي آخر يدعى مصطفى قاسم خلال فترة توقيفه في يناير/ كانون الثاني بعد إضرابه عن الطعام، وكان قد اعتقل خلال زيارته للقاهرة في العام 2013 في إطار حملة توقيف واسعة النطاق.

مروحية عسكرية من طراز "أباتشي"

القضيتان لم تغلقا

قال كوبر للصحفيين "لقد كنا واضحين للغاية مع نظرائنا ومحاورينا المصريين بشأن وفاة مصطفى قاسم وقضية إيبريل كورلي وتلك التسوية".

وقال إن هاتين القضيتين "لم تغلقا" إلا أنه أوضح أن الجانب المصري "شريك هام في حملة مكافحة الإرهاب الدولي ويبقى بالتأكيد شريكا لنا ولحلفائنا الإسرائيليين".

مصر هي أول دولة عربية وقّعت اتّفاقية سلام مع إسرائيل في العام 1979 وأصبحت بعد ذلك أكبر متلق للمساعدات الأمريكية لا سيّما العسكرية.

ونسج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علاقات وثيقة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أكد أهمية "مكافحة تنظيم الدولة" وأرسل إلى الولايات المتحدة مساعدات طبية لتعزيز جهود احتواء فيروس كورونا.