لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 9 من مايو/أيار)

حتى مساء السبت، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 4 ملايين و50 ألفا، توفي منهم أكثر من 277 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليون و405 آلاف آخرين، حسب موقع "وورلد ميترز".

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، السبت، 9 من مايو/آيار 2020:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة الإماراتية: تسجيل 624 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 شخصا.

السلطات البريطانية: تسجيل 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 31587.

وزارة الصحة التركية: تسجيل 1546 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة وتعافي 3084.

وزارة الصحة العراقية: تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات ليبلغ إجمالي الإصابات 2679 والوفيات 107.

وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل 189 إصابة بفيروس كورونا و6 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5558 والوفيات إلى 494.

إيطاليا تسجل 194 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بتراجع نحو خمسين حالة عن معدلات الأمس.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 239.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 1704 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 37136.

عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم يتجاوز مليونا و400 ألف شخص بما يعادل نحو 60% من عدد المصابين حاليا.

أمير الكويت: أدعو الحكومة في مثل هذه الظروف إلى وضع برنامج لترشيد الإنفاق في البلاد.

أمير الكويت: الجائحة أثرت في اقتصادات العالم والكويت تواجه تحديا للتعامل مع آثارها في ظل تراجع أسعار النفط.

أمير الكويت: أتوجه بالشكر لجميع العاملين في مختلف القطاعات لمواجهة هذا الوباء.

أمير الكويت: نشدد على وجوب الالتزام التام بتعليمات وزارة الصحة بشأن الحظر الكلي.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 13.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 21331.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 49.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات إلى 7623

وزير العدل المصري يقرر إغلاق محكمة مدينة نصر الجزئية لتعقيمها بعد ظهور حالة موجبة بفيروس كورونا.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 809.

وزارة الداخلية السعودية: رفع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا عن 6 أحياء في المدينة المنورة.

وزارة الصحة المغربية: 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5837.

وزارة الصحة الإيرانية: 1529 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 106220.

وزارة الصحة الإيرانية: 48 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6589.

وزارة الصحة الإسبانية: 179 وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 26478.

وزارة الصحة العمانية: حالة وفاة و112 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17 والإصابات إلى 3224.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 104 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1827.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: 10817 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 198676.

البرازيل: 751 وفاة و10222 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9897 والإصابات إلى 145328.

رويترز عن وزارة الصحة التابعة للحوثيين: تسجيل إصابة جديدة بكورونا في صنعاء.

مراسل الجزيرة: حاكم كاليفورنيا يقر السماح للناخبين بالتصويت عبر البريد في انتخابات الرئاسة توقيا من كورونا.

إجمالي عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز 4 ملايين منذ بدء تفشي الفيروس.

CNN: إصابة كيتي ميللر المستشارة الإعلامية لنائب الرئيس الأمريكي وزوجة كبير مستشاري ترمب بكورونا.