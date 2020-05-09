البث الحي
سياسة

قطر تسجل حالة وفاة و1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر
آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر
9/5/2020

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، تسجيل 1130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 21331 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 129 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2499 حالة.

ولفتت إلى فحص 3996 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 124 ألفا و554 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 52 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، ويعاني من أمراض مزمنة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي.

ونوهت الوزارة بأن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكد اصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي.

وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)