قطر تسجل حالة وفاة و1130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت، تسجيل 1130 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 21331 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 13 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 129 حالة شفاء من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2499 حالة.

ولفتت إلى فحص 3996 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 124 ألفا و554 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن حالة الوفاة الجديدة تعود لمقيم يبلغ من العمر 52 عاما، كان يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة، ويعاني من أمراض مزمنة.

وأفادت وزارة الصحة بأن الفترة الحالية تعتبر مرحلة الذروة في تفشي الفيروس مع بلوغها (أعلى موجة) والتي تشهد استمرارا لارتفاع الأعداد قبل أن تبدأ في الاستقرار ثم الانخفاض التدريجي.

ونوهت الوزارة بأن عدد الفحوصات اليومية التي تجريها على الأشخاص تعتمد في الأساس على عدد المخالطين للأفراد المؤكد اصابتهم بالفيروس، كما أنها تقوم بفحوصات عشوائية في أماكن مختلفة من البلاد كإجراء استباقي.

وشددت على أنه مع وصول تفشي فيروس كورونا مرحلة الذروة في دولة قطر، فإنه من الضروري عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى مع التأكيد على أهمية الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية.