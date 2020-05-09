قطار في الهند يدهس 16 عاملا كانوا نائمين على مساره

قالت الشرطة الهندية إن 16 عاملا لقوا حتفهم تحت عجلات قطار بعدما أنهكهم السير وناموا على مسار القطار في طريق العودة لقريتهم إثر فقدان وظائفهم في ظل العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة السكك الحديدية إن سائق القطار حاول إيقافه عندما شاهد العمال على القضبان بولاية "مهاراشترا" غربي البلاد، مشيرة إلى انها أمرت بفتح تحقيق.

وقالت حكومة الولاية في بيان إن 16 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران.

وفقد عشرات الملايين من الهنود عملهم بسبب إجراءات العزل العام المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ أواخر مارس/ آذار الماضي.

وفي ظل العزل العام يعود عشرات الآلاف من العاملين بالمدن الكبرى في الهند إلى ديارهم سيرا على الأقدام، بعد تعليق جميع وسائل النقل العام، مما يضطرهم إلى قطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للعودة إلى قراهم.

ومددت الحكومة العزل العام حتى 17 من مايو/ أيار الجاري.

وقال فيرندر سينغ أحد الناجين إن العمال شرعوا في رحلة العودة إلى قريتهم بعد أن انتظروا لأسابيع الحصول على قدر من المال ممن يشغلهم، مضيفا أن "عائلاتنا في القرية طلبت منا العودة".

وتابع أن العمال بدأوا السير على طول خط السكك الحديدية مساء الخميس وأنهكهم السير بعد أن قطعوا نحو 40 كيلومترا لذلك توقفوا وناموا مكانهم.

وقال مسؤول إنهم لم يكونوا يتوقعون على الأرجح قدوم أي قطار بسبب توقف وسائل النقل العام نتيجة العزل.

وتوقفت قطارات الركاب في الهند منذ مارس/ آذار إلا أن قطارات شحن البضائع لا تزال تعمل.