سلمان العودة في رمضان: ما الذاريات؟ ولماذا القسم في القرآن الكريم؟ (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان"، وفي حلقة اليوم يبدأ الشيخ سلمان العودة تأملاته في تفسير سورة الذاريات.

وفي حلقة اليوم، يستهل الشيخ تأملاته حول قوله تعالى "وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا. فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا".

يقول العودة: تبدأ السورة بالقسم، وعادةً يكثر القسم في السور المكية، والغالب أن الله تعالى يقسم في تلك السور على معان.

وبعد القسم يأتي الحديث عن القرآن وعن الكتاب، وأنه من عند الله، ويكون القسم -في التنزيل العزيز- على البعث، أو صدق النبوة، أو على الجزاء والحساب، وما أشبه ذلك من المعاني العظيمة.

ويجيب العودة عن سؤال: لماذا القسم؟ لا سيَّما وأن المؤمن يؤمن بأنه من عند الله من غير قسم، وغير المؤمن لا يصدق أصلاً بأنه كلام الله؛ ولذلك لا ينفعه القسم!

يقول الشيخ: أولًا يعد القسم بالنسبة للمؤمن آية ودليلا على عظمة هذا الشيء المقسم عليه، وأنه من الأصول الكبار ومن المعاقد العظيمة ومن الثوابت المطلقة، فالقسم دعوة إلى اهتمام المؤمن بتلك الموضوعات، أما غير المؤمن فإن القسم قد يشكل صدمة بالنسبة له فيهز قلوبهم وضمائرهم.

ثانيًا: كان القسم من المعهودات عندهم على توكيد المعاني وعلى تجديدها.

ثالثاً: أن في هذا القسم إشارة إلى أهمية الأشياء التي يقسم الله تعالى بها، وأنها آيات من آياته في الكون، أو في الأنفس، أو في السماء أو في الأرض.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان " إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

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