سلمان العودة في رمضان: تأملات مع اسم الله "القدوس" (فيديو)

تواصل الجزيرة مباشر نشر حلقات "العودة في رمضان". وفي حلقة اليوم يتناول العودة معنى اسم الله "القدوس".

ويقول العودة إن القدوس من أسماء الله تبارك وتعالى، وقد جاء في القرآن الكريم في قوله سبحانه (هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس).

ويضيف العودة "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: (سبّوح قدّوس، ربّ الملائكة والرّوح)". و(القدّوس) مأخوذ من القُدس، أو القُدسيّة، أو القداسة، ومعناها: الطهارة.

ومن معاني (القدّوس): الذي تقدّسه قلوب الخلق وألسنتهم من البشر والملائكة وغيرهم، بل هو سبحانه يقدّس نفسه وينزّهها، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم.

وتذاع حلقات الشيخ العودة على الجزيرة مباشر في توقيتين مختلفين الأول في تمام الساعة 3:00 فجرًا بتوقيت مكة المكرمة وهي حلقات بعنوان "مع الله"، يتحدث فيها العودة عن تأملاته حول أسماء الله الحسنى.

أما التوقيت الثاني لإذاعة الحلقات فهو في تمام الساعة 5:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، وخلال هذه الحلقات التي تحمل عنوان "إشراقات قرآنية"، يطوف الشيخ العودة بين آيات القرآن الكريم شارحًا ومفسرًا معانيها.

والشيخ سلمان بن فهد العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 بجانب عدد آخر من الدعاة والشخصيات العامة.

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