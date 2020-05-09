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"سحل مصري في السعودية" يتصدر مواقع التواصل وعمه يناشد السيسي التدخل (فيديو)

9/5/2020

أثار مقطع فيديو يُظهر تعرض مواطن مصري مقيم في السعودية للسحل خلال اعتقاله غضباً بسبب ما اعتبر امتهانا لكرامة المصريين في المملكة.

من جانبه نشر أحمد ماضي، عم المواطن حسام، مقطع فيديو، يناشد في السلطات المصرية والرئيس السيسي، بالتدخل لإطلاق سراح ابن أخيه.

وقال ماضي موجها كلمته للسيسي "نعلم أن حسام أخطأ ولكنه أحد أبناء مصر وانتخبك رئيسا وأيدك في كل المناسبات".

وكان المواطن، حسام ماضي، نشر فيديو هدد فيه بالتظاهر أمام السفارة المصرية في جدة بسبب تجاهل النظام المصري عودتهم، وسط تفشي وباء كورونا.

وتصدر وسم #سحل_مصري_في السعودية قائمة الأكثر تدولا على موقع "تويتر" في مصر، بأكثر من 5000 تغريدة.

ووجه نشطاء مصريون انتقادات لاذعة لحكومة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة لعدم التدخل وحماية رعاياها في الخارج وحفظ حقوقهم.

واستنكر آخرون طريقة تعامل الإعلام المصري مع الخبر، كون الحكومة السعودية متحالفة مع نظيرتها المصرية، في حين قال أحدهم لو كان الحدث في دولة "مثل تركيا أو قطر" لكان الأمر مختلفا، بحسب ما قالوا.

مغردون يردون

قال وائل الدشناوي "المفروض إن أي مواطن من حقه يرجع بلده لكن الحكومه بتعامل المواطن إنه شوال رز عشان ينزل لازم يدفع وأموال كبيرة".

وأضاف "صعبة في الظروف دي قبل ما تهاجم وتعرض عشان تثبت أنك مواطن شريف اتكلم عن السبب ف الازمه من أولها ".

وقالت سمية الجنايني "فيديو لمصري عالق يقول: سنذهب للسفارة علشان بلدنا ترجعنا! نشر الفيديو مواطن أمنجي، وغرد وقال، اللي يعرف معلومة عن الشخص ده يبلغ عليه".

وأوضحت "شفت ذلك أول أمس،والاًن علمت باعتقاله وسحله! شكراً للمحترمين! فين اللي عملوا زفة لرجوع الناس من الكويت؛بعد شرب المر ودفع ثمنه".

أما دينا زكريا، فقالت "مصريون عالقون في الكويت و رجوعهم بفضيحة بعد ابتزاز الحكومة الكويتية و سحل مواطن مصري  في السعودية".

وأضافت "ومن قبلهم مواطنون عالقون في قطر اللي عرضت إنها ترجعهم على حسابها و السيسي اللي بياخد أوامره من العرب المتصهينين رفض. يا ترى ايه البلاد الباقية وهنتفضح فيها بسببك يا سيسي"؟

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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