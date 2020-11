دواء ثلاثي مضاد للفيروسات يظهر علامات مبشرة في علاج كورونا

أشارت نتائج تجربة صغيرة جرت في هونغ كونغ إلى أن توليفة من ثلاثة عقارات مضادة للفيروسات ساعدت في تخفيف أعراض فيروس كورونا وقلل بسرعة كمية الفيروس في أجسامهم.

التجربة شملت 12 مريضا بحالات من خفيفة إلى معتدلة، وقارنت بين من حصلوا على دواء مركب من دواء يستخدم في علاج مرض نقص المناعة المكتسبة، ودواء مستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي وآخر يستخدم في علاج التصلب المتعدد ومجموعة أخرى.

وقارنت التجربة بين مجموعة أعطيت دواء دواء لوبينافير/ريتونافير الذي يستخدم في علاج مرض نقص المناعة، ودواء ريبافيرين المستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائ،ي ودواء إنترفيرون بيتا المستخدم في علاج التصلب المتعدد ومجموعة تحكم تم إعطاؤها دواء نقص المناعة المكتسبة فقط.

ونشرت النتائج في دورية لانسيت الطبية وأظهرت أن الأشخاص الذين حصلوا على الدواء المركب وصلوا إلى نقطة عدم اكتشاف الفيروس في أجسامهم قبل المشاركين في مجموعة التحكم بخمسة أيام أي بواقع سبعة أيام مقابل 12 يوما.

NEW Research—New triple antiviral drug therapy of interferon beta-1b, lopinavir-ritonavir, and ribavirin shows early promise for treating #COVID19 in phase 2 randomised trial; but large phase 3 studies in critically ill patients are neededhttps://t.co/1mZwt7wsMl pic.twitter.com/M5IWvzThOp

— The Lancet (@TheLancet) May 8, 2020