تمهيدا لاستئناف العمل.. مصر تستقبل 100 صيني من العاملين في العاصمة الإدارية

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مطار القاهرة الدولي، استقبل أمس الجمعة، رحلة قادمة من الصين تقل 100 راكب من العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إن الركاب خضعوا لاختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول، وتم تخصيص حجر صحي لعزلهم لمدة 14 يوما، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الصين كانت مهد فيروس كورونا المستجد وتحديدا في مدينة ووهان. وسمحت الصين الجمعة وضمن شروط محددة بإعادة فتح الأماكن العامة مثل المراكز التجارية والمطاعم ودور السينما والمنشآت الرياضية والمواقع السياحية والمكتبات وغيرها.

وأعلنت مصر أمس الجمعة ارتفاعا قياسيا في إصابات فيروس كورونا، بعدما سجلت 495 إصابة جديدة، و21 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في البيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، اليوم الجمعة، هو 8476 حالة منها 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و503 حالات وفاة".

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن مصر مددت العمل بحظر التجول الليلي حتى نهاية شهر رمضان في إطار جهود احتواء تفشي الفيروس.

وأعلنت مصر تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منتصف فبراير/شباط الماضي.

وفي سياق آخر طالبت د.منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، بإجراء تحاليل أكثر لمحاصرة فيروس كورونا.

وقالت في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك إن زيادة إجراء التحاليل سترفع بالتأكيد أرقام المصابين، ولكنها "ستمكننا من رصد الحالات مبكرا وبالتالي ستقلل أعداد الوفيات وستساعد في محاصرة المرض في أسرع وقت ممكن".

وطالبت مينا بتوفير المزيد من مستشفيات العزل، لأن "التكدس في مستشفيات العزل يصعب إجراءات مكافحة العدوى"، مشيرة إلى أنه من غير الملائم تحويل مستشفيات الحميات والصدر لمستشفيات عزل لأنها "مستشفيات فرز" حيث يتم فيها أخذ المسحات والتحليل للمريض وعزله مؤقتا لحين ظهور نتيجة التحليل ثم توزيعه على إحدى مستشفيات العزل.