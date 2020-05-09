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سياسة

الوفاق الليبية: مقتل وإصابة 70 من قوات حفتر بعد قصف قاعدة الوطية

عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا
عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا
9/5/2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، السبت، تحييد 70 عنصرا من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بين قتيل وجريح، بضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية الجوية ومحيطها.

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، في تصريح مقتضب نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر فيسبوك، إن "سلاح الجو نفذ 6 ضربات الجمعة، داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها، وطرق الإمداد إليها، استهدفت خلالها آليات عسكرية تابعة لحفتر".

ولفت إلى أنه نتج عن هذه الضربات "تحييد 70 عنصرا من مليشيات حفتر الإرهابية بين قتيل وجريح".

وتعتبر قاعدة الوطية أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها مليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

وتواصل القوات الحكومية محاصرة قاعدة الوطية، عقب مقتل آمر حمايتها أسامة مسيك، الثلاثاء الماضي، خلال عملية التحرير.

وأمس الجمعة، أعلنت قوات الوفاق استسلام ستة أفراد تابعين لحفتر بقاعدة الوطية.

وأعلنت قوات الوفاق الخميس، أن طيرانها شن 12 غارة جوية خلال 24 ساعة، استهدفت تمركزات لقوات حفتر، وشاحنات وقود، في المنطقة الغربية للبلاد.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن قوات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوربية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

المصدر : وكالات
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