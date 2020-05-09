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سياسة|بريطانيا

الملكة إليزابيث للبريطانيين في عيد النصر: لا تستسلموا.. لا تيأسوا

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
9/5/2020

حيت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا أمس الجمعة في عيد أوربا من ماتوا في الحرب العالمية الثانية، وقالت إنها فخورة بالطريقة التي يتصدى بها البريطانيون لجائحة فيروس كورونا.

وقالت الملكة إليزابيث (94 عاما) في رسالة تلفزيونية في ذكرى مرور 75 عاما على النصر في الحرب العالمية الثانية، إن الذين قاتلوا خلال الحرب مع ألمانيا النازية لهم أن يفخروا بالطريقة التي يواجه بها أحفادهم كوفيد-19 والعزل العام المفروض عليهم للحد من انتشار المرض.

وقالت "اليوم قد يبدو الأمر صعبا إذ لا نستطيع الاحتفال بهذه الذكرى الخاصة كما نريد" مشيرة إلى تقليص أنشطة الاحتفال بعيد النصر بسبب حظر على التجمعات وإلغاء مسيرة للمحاربين القدماء ومنع احتفالات الشوارع.

وقالت "عوضا عن ذلك نتذكر (تضحيات القتلى) من داخل بيوتنا ومن على أعتابنا. لكن شوارعنا ليست خالية. إنها مليئة بالحب والحرص الذي يكنه كل منا للآخر".

لا تستسلموا أبدا

ومضت تقول "لا تستسلموا أبدا.. لا تيأسوا أبدا. هذه هي رسالة عيد نصر أوربا".

كانت الملكة قد ألقت في الخامس من أبريل/نيسان الماضي، كلمة نادرة شجّعت خلالها البريطانيين على إثبات أنهم على مستوى التحدي الذي يمثله فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الملكة حينها سننجح في مواجهة فيروس كورونا وتوجّهت بالشكر للطواقم الطبية التي تتولى التصدي لفيروس كورونا، داعية إلى توحيد الجهود من أجل تخطي الأزمة، متعهدّة بإنجاح هذه المهمة بتضافر الجهود.

المصدر : رويترز
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